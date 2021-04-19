Paksoy: Buharlaşan bir paranın olmadığı netleşti

CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulunan Stratejist Cüneyt Paksoy şu ifadeleri kullandı: Merkez Bankası kendi görev ve yükümlülükleri noktasında gerekli olduğu hallerde kullanılmak üzere rezerv biriktirir. Bu Merkez Bankası'nın kendi görev tanımı içinde olan bir durum. Bu rezervi gerekli olduğu dönemde de kullanır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası arasında yapılan protokolle olağanüstü fiyat hareketlerine karşı veya gerekli koşullarda birbiri arasında belli bir paralellik ve koordinasyonla döviz işlemleri yapılabilmesine imkan tanınmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası arasında yapılan protokolün amacı gerekli anlarda arz-talep noktasında talebin ağırlıklı olduğu noktalarda arzı karşılayacak bir Merkez Bankası kararlılığı amaçlanmaktadır. Net olarak ifadesi de Merkez Bankası'nın rezervlerini gerekli durumlarda kullanma kolaylığını Hazine ve Maliye Bakanlığı ile eş güdümlü proaktif bir şekilde sürdürebilmektedir. Bu açıklamanın ve yapılan protokolün amacı budur.