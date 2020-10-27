Palamuttaki bolluğun bitmesi, fiyatı ikiye katladı

Denizlerdeki balık bolluğunun azalması tezgahlara da yansıyor. Karadeniz’de çıkarılan hamsi, Marmara bölgesine yetişemeden bitiyor. Kocaeli’de vatandaşlar ve balıkçılar, bir türlü gelemeyen Karadeniz hamsisine hasret kalıyor. Karadeniz hamsisi çıkmadığı için Marmara hamsisinin fiyatı da bir türlü düşmüyor. Palamuttaki bolluğun bitmesiyle birlikte de tezgahlardaki palamut fiyatları da iki katına çıktı. Bununla birlikte tezgahlarda 30 liradan aşağıya balık bulmak mümkün olmuyor. Öte yandan balıkçılar, denizlerdeki bilinçsiz avlanmanın, balık bolluğunu yok ettiğini söylüyor. 'KARADENİZ'DEN ÇIKAN HAMSİ MARMARA'NIN YOLUNU UNUTTU' Şu anda Marmara bölgesine Karadeniz hamsisinin gelmediğini belirten balıkçı Samet Balcı, “Çünkü Karadeniz bölgesinde çıkan hamsi sadece Karadeniz’deki illerin ihtiyacını karşılıyor. Bol miktarda çıkmadığı için Marmara’daki tezgahlara şu anda düşmeye başlamadı. Şu anda buradaki tezgahlarda Marmara hamsisi, yani yerli hamsi dediğimiz hamsiler var. Ama Karadeniz hamsisi tabii ki daha başkadır, daha yağlı olur, daha lezzetli olur. Şu anda Karadeniz hamsisinde bir durgunluk var. Sezonun açılmasıyla birlikte Karadeniz hamsisinin kendisini göstermesi gerekiyordu. Buradaki tezgahlara kadar gelmesi gerekiyordu ama şu anda Karadeniz hamsisi az olduğu için, az miktarda çıktığı için sadece Karadeniz hamsisinin ihtiyacını karşılıyor. Buradaki tezgahlara kadar düşmedi. Eskisi kadar bol miktarda bir balık yok denizlerde. Eski zamanda Karadeniz bölgesinden günde 100 ton, 150 ton balık çekilirken, şu anda çekilen balık miktarı 20 ton, 25 ton. Günlük çekilen balık miktarı az olunca buradaki balık tezgahlarına kadar gelmiyor. Karadeniz’den çıkan hamsi Marmara’nın yolunu unuttu” dedi.

'KARADENİZ HAMSİSİ ÇIKMADIĞI İÇİN YERLİ HAMSİNİN FİYATI YÜKSEK' Vatandaşların sürekli Karadeniz hamsisini sorduğunu söyleyen Balcı, “‘Karadeniz hamsisi geldi mi?’, ‘ Ne zaman gelecek?’, ‘Fiyatlar ne zaman düşecek?’ diye soruyorlar. Şu anda Karadeniz hamsisi çıkmadığı için yerli hamsinin bile fiyatı yüksek. Normalde Karadeniz hamsisi gelseydi 20 liraya, 25 liraya kadar düşecekti. Ama yerli hamsi şu anda 30 lira, 35 lira. Balığın miktarı az olduğu için fiyatlar da biraz yüksek oluyor” diye konuştu. 'GEÇEN AY 15 LİRAYDI, ŞU ANDA 30 LİRA' Denizlerdeki palamut bolluğunun da bittiğini vurgulayan Balcı, “Palamut da azalmaya gitti. Sezon açıldığında çok güzeldi, denizden çıkıyordu, bol miktarda vardı. Ufak bir gırgır 200-300 kasa palamut sarıyorken, şu anda 40-50 kasa palamut sarabiliyorlar. O yüzden de fiyatlar yüksek oluyor. Geçen aya nazaran, 15 liraydı tanesi şu anda 30 lira tanesi. Palamut azaldı. Havalar biraz daha sıcak giderse belki Kefken, Ağva, Şile taraflarında palamut yine gelebilir. Ama şu anda palamut Trabzon, Rize, Ordu, Giresun taraflarına kaydı. Buralarda çok az miktarda çıkıyor. Sezonun ilk açıldığı gibi bir palamut bolluğu yok. Balıkların azalma durumu senelerdir gelen bilinçsiz avlanmadan kaynaklanıyor. Bir kota yok, bir şey yok. Her gırgır istediği kadar balık tutabiliyor. Eskiden mesela 3 liraya, 4 liraya asgari ücret alan bir kişi bile palamut alabiliyordu. Ama şu anda palamut 30 lira. Mesela farz edelim 5 kişilik bir aile balık yemeye kalktığı zaman, palamut yiyecekse ve 4 tane palamut alacaksa en az 100-120 lira para veriyor” şeklinde konuştu.