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Pamukkale giriş ücreti 80 TL oldu, vatandaşlar karara tepki gösterdi

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.02.2020 11:28 | Son Güncelleme

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve her yıl milyonlarca turistin geldiği beyaz cennet Pamukkale’nin 60 TL olan giriş ücretleri gelen zamla 80 TL’ye çıktı. Denizlililer karara tepki göstererek, 60 TL iken gidip gezemedikleri Pamukkale’ye artık hiç gidemeyeceklerini savundular.

Pamukkale giriş ücreti 80 TL oldu, vatandaşlar karara tepki gösterdi

Alınan zam kararı ile birlikte Pamukkale’de giriş ücretleri 80 TL’ye çıktı. Zam kararına en çok tepki gösteren ise Denizlililer oldu. Bazı vatandaşlar fiyatların çok yüksek olmasından dolayı zaten gidip gezemedikleri beyaz cennete zam gelince artık hiç gidemeyeceklerinden dert yakındılar. Mete Aydın isimli vatandaş, zam kararının geri çekilmesi gerektiğini kaydederek, yabancı turistler ile birlikte yerli turistlerin beyaz cennetin güzelliğini görmesi gerektiğini kaydetti. Aydın, “Turizmde fiyatlar iyice artıyor. Öğrenciler için hiç iyi bir durum değil bu. Gezmeye kalksak gezemiyoruz, tarihi yerlerimizi göremeyeceğiz. Kötü yani, bence düşürülmeli” dedi.

Cemal Saraç isimli vatandaşta Denizlili olmasına rağmen gidemediğini ifade ederek, “Valla kendi ülkemizde, kendi memleketimizde giremiyoruz, gidemiyoruz biz. Burada durduğumuz halde yabancılar gidiyor, biz gidemiyoruz” diye konuştu.
“Biz Denizlili olmamıza rağmen Denizli’den biz içeriye giremiyoruz” diyen Mustafa Bozkurt da, diğer vatandaşlar gibi pahalı olduğu için giremediklerini ifade etti.

Mehmet Yıldırım, Denizli’ye geleli 4 yıl olmasına rağmen Pamukkale’ye giremediğini, hatta fiyatı 50 TL iken kapıdan dönmek zorunda kaldığını belirterek şunları söyledi:

“Eşim de oraya gitmeyi çok istiyordu. Burada oturuyoruz ama bir kere kapıya gidip geri döndük. Sanırım 2 yıl önceydi, 50 TL dediler. Biz ücretsiz gireriz diye gitmiştik. 80 TL olmuş. Tabii bu çok kötü bir durum. Biz gidemiyoruz, yabancı turistler için kendi şehrimizdeki turistik yere biz gidemiyoruz ama dışarıdan gelen insanlar gidiyor. Bu çok kötü bir şey tabii. Kim ilgileniyorsa bu konuda bir şeyler yapmasını biz de halk olarak rica ediyoruz.”

Büşra Kasap isimli vatandaşta fiyatın çok yüksek olduğunu dile getirerek, “Gerçekten ciddi bir zam var şuanda. Ben 2 yıldır burada öğrenciyim, tarihimizi görerek öğrenmek istiyoruz ama bu zamlardan sonra gidebileceğimizi de zaten sanmıyorum” dedi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Pamukkale, UNESCO,

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