Pamukkale giriş ücreti 80 TL oldu, vatandaşlar karara tepki gösterdi

Alınan zam kararı ile birlikte Pamukkale’de giriş ücretleri 80 TL’ye çıktı. Zam kararına en çok tepki gösteren ise Denizlililer oldu. Bazı vatandaşlar fiyatların çok yüksek olmasından dolayı zaten gidip gezemedikleri beyaz cennete zam gelince artık hiç gidemeyeceklerinden dert yakındılar. Mete Aydın isimli vatandaş, zam kararının geri çekilmesi gerektiğini kaydederek, yabancı turistler ile birlikte yerli turistlerin beyaz cennetin güzelliğini görmesi gerektiğini kaydetti. Aydın, “Turizmde fiyatlar iyice artıyor. Öğrenciler için hiç iyi bir durum değil bu. Gezmeye kalksak gezemiyoruz, tarihi yerlerimizi göremeyeceğiz. Kötü yani, bence düşürülmeli” dedi.

Cemal Saraç isimli vatandaşta Denizlili olmasına rağmen gidemediğini ifade ederek, “Valla kendi ülkemizde, kendi memleketimizde giremiyoruz, gidemiyoruz biz. Burada durduğumuz halde yabancılar gidiyor, biz gidemiyoruz” diye konuştu.

“Biz Denizlili olmamıza rağmen Denizli’den biz içeriye giremiyoruz” diyen Mustafa Bozkurt da, diğer vatandaşlar gibi pahalı olduğu için giremediklerini ifade etti.