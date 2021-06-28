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Pandemi berberleri vurdu, evde tıraşın artmasıyla işler yarı yarıya azaldı

28.06.2021 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemi nedeniyle uzun süre kapalı kalan berberler yeniden açılmaya rağmen evde tıraşın artması nedeniyle eski günlerine dönmekte zorlanıyor.

Pandemi berberleri vurdu, evde tıraşın artmasıyla işler yarı yarıya azaldı

Edirne'nin Keşan ilçesinde corona virüs nedeniyle vatandaşlar evde tıraş olmaya başlayınca, berberlerin işleri yeniden açılmaya rağmen yarı yarıya düştü.

Vatandaşların ekonomik sebepler ya da salgın dolayısıyla berberlere çok fazla gelmediğini kaydeden berber Kudret Kalkan, insanlar kendi kendine tıraş olmaya alışsa da berber eli değmediği için iyi bir görünüm kazanmadıklarını söyledi.

Kalkan, “İnsanlar pandemi döneminde tıraş makinası alıp kendilerini tıraş etmeye alıştılar. Kendi kendine tıraş olanlar genellikle ense tıraşı olmaya geliyorlar. Saç-sakal tıraşlarımız pandemiden dolayı yarıya düştü. İnsanlar ekonomik sebeplerle veya salgın sebebiyle kendilerini tıraş ediyorlar ama tıraş insanın aynasıdır. İyi bir görünüm isteyenler berberleri ve kuaförleri tercih etmeli. Biz berberler olarak nasıl bir bina inşa edemezsek insanlar da kendi kendine güzel bir tıraş olamaz. Kendi tıraş olanlar belli oluyor. O yüzden herkes berberleri ve kuaförleri tercih etmeli” dedi.

“AŞILAMAYA ESNAFTAN BAŞLAMADILAR”

Kalkan, “Aşımızı olduk. Bizler insanlarla iç içe olduğumuz için devletimiz aşılamaya esnaflardan başlamış olsaydı bizim için daha iyi olurdu. İlk olarak berberler aşılanmalıydı. Bizler hijyen kurallarına uyuyoruz. Her tıraşta tek kullanımlık havlu kullanıyoruz. İnsanlar korkmadan berberlere gelebilir” şeklinde konuştu.

“HERKES BAŞININ ÇARESİNE BAKTI”

Berber salonlarında eski müşteri sohbetlerini özlediklerini söyleyen esnaf Turgay Kalkan, “İşler eskisi gibi değil” diyerek, “İlk açıldığı zamanlar durum daha farklıydı, şimdi işlerde düşüş oldu. Pandemi süresinde bizi çağırdılar ama biz gitmedik tıraşa, hem yasaktı hem de korktuk. Bu sefer de onlar makine almaya başladılar. Herkes başının çaresine bir şekilde baktı. Mecburiyetten oldu yani durum. Şimdi de insanlar gelmeye çekiniyorlar ve evde tıraş olmaya devam ediyorlar. Bundan sonra yaz sezonu ve düğünler ile birlikte işlerin normale dönmesini bekliyoruz; yoksa işimiz çok zor” şeklinde konuştu.

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68 GÜN KAPALI KALDI

51 gün ve 17 gün olmak üzere iki ayrı dönemde toplam 68 gün iş yerlerinin kapalı kaldığını belirten berber Mutlu Gezer, bu süreçten sonra da müşterilerin korkudan dolayı berberlere gelmeyi düşünmediklerini söyledi. Müşterilerin evlerinde tıraş olmayı daha çok tercih ettiğini belirten Gezer, “Bu kez makinelerini alıp evlerinde tıraş olmaya başladılar. Babalar çocuklarını sonra da çocuklar babalarını sırayla tıraş ettiler ve devam ediyorlar. 10 müşteriden 3'ü evde tıraş oluyor, bize kalan 7 kişi. Onların da en az 2'si korktuğu için gelmiyor. Kaldı 5 kişi. Bundan dolayı da ekonomik anlamda bizi etkiledi” dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Edirne
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