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Pandemi destek parası başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? Pandemi destek parası kaç ay verilecek, her ay verilecek mi?

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.08.2020 10:09 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınının ardından Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yaptığı çalışmalarla ihtiyaç sahibi vatandaşlara Pandemi Destek Programı ile 1000 lira yardım yapıyor. İlk iki fazı verilen yardımlarda Mayıs ayı itibari ile başvuru yapan vatandaşlar hala sonuçlanmayan pandemi destek paraları ne zaman yatacak merak ediyor. Binlerce muhtaç insana verileceği açıklanan pandemi destek parasının çıktığı nasıl anlaşılır? İşte pandemi başvuru sonucu öğrenme!

Pandemi destek parası başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? Pandemi destek parası kaç ay verilecek, her ay verilecek mi?

Koronavirüsün ardından ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilecek olan pandemi destek paraları Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilmeye devam ediyor. e- Devlet üzerinden yapılan pandemi destek başvuruları uzun süredir sonuçlanmamıştı. İlk iki fazı sonuçlanan ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılan pandemi destek parası 3. fazının ne zaman sonuçlanacağı merak konusu oldu. Mayıs ayında başvuru yapanların yeni yeni sonuçlanmaya başladığı pandemi destek parasını bekleyen vatandaşlar, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sapladığı pandemi destek parası ne zaman yatar merak ediyor.

PANDEMİ DESTEK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Koronavirüsten olumsuz etkilenen vatandaşlara maddi olarak destek sağlamak için verilen pandemi destek parası için başvuru yapan vatandaşlar, uzun süredir başvurularının sonuçlarını bekliyor. e-Devlet üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, pandemi destek parası başvurularının ilk iki fazı verildi. Şu an 3. fazının verilmesi için çalışmalar devam ediyor. Pandemi destek parası alarak koronavirüs dönemindeki ekonomik olumsuzluklardan bir nebze de olsa nefes almak isteyen vatandaşlar, pandemi destek başvuru sonuçları ne zaman açıklanır merak ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde de pandemi destek başvurusunun 3. fazı ne zaman verileceğine dair net bir tarih bulunmamakta.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın e-Devlet üzerinden yapılan başvuru ektanında şu bilgiye yer verdi;

Değerli e-Devlet Kapısı Kullanıcısı;

Koronavirüs (Covid-19) salgınının vatandaşlarımız üzerindeki sosyo-ekonomik yükünü hafifletmek amacıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Pandemi Sosyal Destek Programı başlatılmıştır ve ilk 2 fazı tamamlanmıştır.

  1. fazda ise, e-Devlet Kapısı üzerinde yer alan Pandemi Sosyal Destek Ön Başvuru Formu aracılığıyla sosyal yardım başvuruları alınmaya başlanmıştır.

TC Kimlik Numarasının son hanesi;

0 olan vatandaşların Pazartesi,
2 olan vatandaşların Salı,
4 olan vatandaşların Çarşamba,
6 olan vatandaşların Perşembe,
8 olan vatandaşların Cuma
günlerinde başvuruları alınacaktır.

Cumartesi ve Pazar günleri herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecektir.

Bilgilerinize sunarız.

PANDEMİ DESTEK PARASI KAÇ AY VERİLECEK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın verdiği pandemi destek parası kaç ay verilecek sorusu için belirtelim. Başvuru sonrası ihtiyaç sahibi olan kişiler belirlendikten sonra pandemi destek parası bir kereye mahsus verilecektir. Pandemi destek başvurusu e-Devlet üzerinden başvurular alınmaktadır. Pandemi destek başvurusu için aşağıdaki link üzerinden işlem sağlanabilir.

PANDEMİ DESTEK 1000 LİRA BAŞVURUSU

PANDEMİ DESTEK PARASI BAŞVURU SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Pandemi destek parası almak için başvuru yapanlar sonuçları nasıl ve nereden öğreneceğini merak ediyor. e-Devlet üzerinden alınan başvurunun yine sonuçları da e-Devlet üzerinden öğrenilecek. Peki pandemi destek başvuru sonucu nasıl öğrenilir? Pandemi destek başvuru sonuçlarının olumsuz olan kişilerin aşağıdaki linke tıkladığında karşısına "Sosyal yardım bilgisi bulunamamıştır" notu çıkıyorsa eğer pandemi destek başvuru sonucu olumsuz değerlendirilmiştir. Eğer bu not yerine "Başvurunuz hala devam ediyor, inceleme açamasında" benzeri notlar çıkıyorsa, başvurunuz sonuçlanmamıştır. Pandemi destek başvuru sonucu öğrenme ekranı için aşağıdaki linki kullanın.

PANDEMİ DESTEK BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI


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