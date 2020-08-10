Pandemi destek parası başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? Pandemi destek parası kaç ay verilecek, her ay verilecek mi?

Koronavirüsün ardından ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilecek olan pandemi destek paraları Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilmeye devam ediyor. e- Devlet üzerinden yapılan pandemi destek başvuruları uzun süredir sonuçlanmamıştı. İlk iki fazı sonuçlanan ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılan pandemi destek parası 3. fazının ne zaman sonuçlanacağı merak konusu oldu. Mayıs ayında başvuru yapanların yeni yeni sonuçlanmaya başladığı pandemi destek parasını bekleyen vatandaşlar, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sapladığı pandemi destek parası ne zaman yatar merak ediyor.

PANDEMİ DESTEK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Koronavirüsten olumsuz etkilenen vatandaşlara maddi olarak destek sağlamak için verilen pandemi destek parası için başvuru yapan vatandaşlar, uzun süredir başvurularının sonuçlarını bekliyor. e-Devlet üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, pandemi destek parası başvurularının ilk iki fazı verildi. Şu an 3. fazının verilmesi için çalışmalar devam ediyor. Pandemi destek parası alarak koronavirüs dönemindeki ekonomik olumsuzluklardan bir nebze de olsa nefes almak isteyen vatandaşlar, pandemi destek başvuru sonuçları ne zaman açıklanır merak ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde de pandemi destek başvurusunun 3. fazı ne zaman verileceğine dair net bir tarih bulunmamakta.