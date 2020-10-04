''Pandemi Emlak Sektörünü Canlandırdı''

Corona virüsü salgını başladığında duraklama dönemi yaşayan ABD emlak sektörü, bankaların kredi faizlerinde tarihi bir indirime gitmesiyle tekrar canlandı. Bu da ABD konut piyasası endeksinin Eylül ayında, Ağustos ayına göre 5 puanlık artışla, 83 değerine yükselmesine neden oldu. Bu, Aralık 1998'den bu yana kaydedilen en yüksek seviye.

ABD Ulusal Konut Üreticileri Birliği’nin açıkladığı bu beklentilerin üstüne ulaşan değer, ekonomik normalleşmenin başlamasıyla Mayıs ayında yakalanan toparlanma eğiliminin de sürdüğüne işaret ediyor.

Washington ve çevresinde Türkler arasında emlak sektörünün önde gelen isimlerinden Turan Tombul, konut satışlarının geçen yılki rakamlara göre yaklaşık yüzde 15 arttığını söylüyor. Bunun nedenlerinden birinin faizlerin düşmesi olduğunu dile getiren Tombul, ‘’Amerikan tarihinin en düşük faizleri, şu anda 10-15 yıllık faizler %2 ve 30 yıllık faizler %2 75. Faizlerin düşük olması nedeniyle şu anda iki odalı bir yerde kira ödemesiyle Washington dışında güzel müstakil bir ev almanın hemen hemen ödemesi aynı olduğu için tabii ki daha çok kişi ev almak istedi” diye konuştu. Yine aynı sektörde görev yapan Arda Akbaş da aynı görüşte. Akbaş, ‘’Başta herkes biraz bocaladı bir durulma oldu ama aynı zamanda devletin tedbirleriyle faizler çok düştü. Bir sürü insan bu avantajı kullanmak istiyor. Daha sonra almayı planlayan bile fikir değiştirip şimdi almaya başladı. Faizler de insanların alım gücünü çok değiştirdi. Geçen sene aynı büyüklükteki evi alamayacak insanlar bu faizlerle alabilme durumuna geçtiler’’ sözleriyle dile getirdi.