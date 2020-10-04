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''Pandemi Emlak Sektörünü Canlandırdı''

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.10.2020 18:47 | Son Güncelleme

Corona virüsü salgını başladığında duraklama dönemi yaşayan ABD emlak sektörü, bankaların kredi faizlerinde tarihi bir indirime gitmesiyle tekrar canlandı

Corona virüsü salgını başladığında duraklama dönemi yaşayan ABD emlak sektörü, bankaların kredi faizlerinde tarihi bir indirime gitmesiyle tekrar canlandı. Bu da ABD konut piyasası endeksinin Eylül ayında, Ağustos ayına göre 5 puanlık artışla, 83 değerine yükselmesine neden oldu. Bu, Aralık 1998'den bu yana kaydedilen en yüksek seviye.

ABD Ulusal Konut Üreticileri Birliği’nin açıkladığı bu beklentilerin üstüne ulaşan değer, ekonomik normalleşmenin başlamasıyla Mayıs ayında yakalanan toparlanma eğiliminin de sürdüğüne işaret ediyor.

Washington ve çevresinde Türkler arasında emlak sektörünün önde gelen isimlerinden Turan Tombul, konut satışlarının geçen yılki rakamlara göre yaklaşık yüzde 15 arttığını söylüyor. Bunun nedenlerinden birinin faizlerin düşmesi olduğunu dile getiren Tombul, ‘’Amerikan tarihinin en düşük faizleri, şu anda 10-15 yıllık faizler %2 ve 30 yıllık faizler %2 75. Faizlerin düşük olması nedeniyle şu anda iki odalı bir yerde kira ödemesiyle Washington dışında güzel müstakil bir ev almanın hemen hemen ödemesi aynı olduğu için tabii ki daha çok kişi ev almak istedi” diye konuştu. Yine aynı sektörde görev yapan Arda Akbaş da aynı görüşte. Akbaş, ‘’Başta herkes biraz bocaladı bir durulma oldu ama aynı zamanda devletin tedbirleriyle faizler çok düştü. Bir sürü insan bu avantajı kullanmak istiyor. Daha sonra almayı planlayan bile fikir değiştirip şimdi almaya başladı. Faizler de insanların alım gücünü çok değiştirdi. Geçen sene aynı büyüklükteki evi alamayacak insanlar bu faizlerle alabilme durumuna geçtiler’’ sözleriyle dile getirdi.

Salgın her sektörde olduğu gibi emlak sektöründe de alışkanlıkları değiştirdi. Maske takılması ve hijyen koşullarına dikkat edilirken, ev gezmek isteyenlere verilen randevular arasında en az 45 dakika bırakılıyor. Salgın dolayısıyla evleri artık sadece merak ettikleri için gezenlerin sayısı azalırken, gerçekten alma niyetinde olanlar gezmeyi tercih ediyor.

Uzmanlar, piyasanın geleceği açısından oldukça umutlu konuşuyor.

Turan Tombul, “Emlak piyasasının olumlu seviyede devam edeceğini tahmin ediyorum. İnsanlar artık evde çalışacağını bildiği için evinde daha rahat çalışabileceği ve ofis kurabileceği büyük evler almaya karar verdi. Bu da tabii emlak sektörünü hareketlendirdi” derken, Arda Akbaş, “Bahar mevsimleri en büyük satışlarımızın olduğu zamanlar. O biraz ileriye kaydı. Çünkü ilk başta herkes ne yapacağını bilemediği için önce bir duraladı ama şimdi geçen seneye kıyasla artış bile var diyebilirim. Daha çok evden çalışma, evden okula gitme, biraz da insanları kalabalıklardan uzaklaştırmaya itti. Onun için daha şehir merkezinden uzağa doğru da bir kayma görüyoruz. Tabii biri gidince biri geliyor. Onun için bir hareketlenme var” diye konuştu.

Türkiye’den Amerika’ya konut yatırımı yapanların sayısının bu süreçte azaldığını söyleyen Tombul, “Türkiye'den talepler daha önceki yıllara göre biraz daha düştü. Tabii bu Covid’den dolayı ekonominin ne olacağı, bir de tabii Türkiye'de bildiğiniz gibi dolar fiyatlarının yükselmesi yatırımcıları da etkiledi” şeklinde konuştu.

Salgının yayılmasını önlemek amacıyla alınan önlemler kapsamında devlet daireleri ya da özel sektörde çalışanların mesailerini evden yürütmesi, düşük faiz oranları ve daha sakin ortamlarda yaşam isteği emlak sektöründeki hareketliliğin bir süre daha devam edeceğinin sinyallerini veriyor.

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