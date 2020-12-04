Pandemi İş Piyasasında Toparlanmayı Yavaşlattı

ABD ekonomisi Corona vakalarında yeniden artış yaşanan Kasım ayında son altı aydaki en düşük istihdamını sağladı. Vakalardaki artışın ve Kongre’nin Corona yardım paketi üzerinde hala uzlaşamamasının ekonomide iyileşmeyi olumsuz etkilemesi bekleniyor.

Ekonomideki son durumun değerlendirilebilmesi için merakla beklenen istihdam raporu, 3 milyon 900 bin kişinin en azından altı ay boyunca işsiz olduğunu ortaya koydu. Bu durum çalışma piyasasına olan güvenin azaldığının da göstergesi niteliğinde.

Kasım ayının yalnızca ilk iki haftasını içeren rapor, aynı zamanda seçilmiş başkan Joe Biden’ı Ocak ayında göreve gelmesinin ardından bekleyecek zorlukları da gösteriyor.

ABD ekonomisi, Mart ve Nisan aylarındaki 22 milyon 200 bin iş kaybının yalnızca 12 milyon 400 binini geri sağlayabildi. Corona virüsü aşısınının piyasaya çıkması çok yakın olsa da uzmanlar kış aylarının zor geçeceğini belirtiyor ve Kongre’nin ek Corona virüsü yardımlarını onaylaması çağrısı yapıyor.

Rapora göre tarım dışındaki alanlarda istihdam Ekim ayında 610 bin artmışken geçen ay yalnızca 245 bin civarında arttı. Bu Mayıs ayında istihdamın yeniden toparlanmaya başlamasından bu yana görülen en düşük artış olmasının yanı sıra istihdamdaki büyümede yaşanan düzenli düşüşün de beşinci ayı.