Pandemi İş Piyasasında Toparlanmayı Yavaşlattı

ABD ekonomisi Corona vakalarında yeniden artış yaşanan Kasım ayında son altı aydaki en düşük istihdamını sağladı. Vakalardaki artışın ve Kongre’nin Corona yardım paketi üzerinde hala uzlaşamamasının ekonomide iyileşmeyi olumsuz etkilemesi bekleniyor.
Ekonomideki son durumun değerlendirilebilmesi için merakla beklenen istihdam raporu, 3 milyon 900 bin kişinin en azından altı ay boyunca işsiz olduğunu ortaya koydu. Bu durum çalışma piyasasına olan güvenin azaldığının da göstergesi niteliğinde.
Kasım ayının yalnızca ilk iki haftasını içeren rapor, aynı zamanda seçilmiş başkan Joe Biden’ı Ocak ayında göreve gelmesinin ardından bekleyecek zorlukları da gösteriyor.
ABD ekonomisi, Mart ve Nisan aylarındaki 22 milyon 200 bin iş kaybının yalnızca 12 milyon 400 binini geri sağlayabildi. Corona virüsü aşısınının piyasaya çıkması çok yakın olsa da uzmanlar kış aylarının zor geçeceğini belirtiyor ve Kongre’nin ek Corona virüsü yardımlarını onaylaması çağrısı yapıyor.
Rapora göre tarım dışındaki alanlarda istihdam Ekim ayında 610 bin artmışken geçen ay yalnızca 245 bin civarında arttı. Bu Mayıs ayında istihdamın yeniden toparlanmaya başlamasından bu yana görülen en düşük artış olmasının yanı sıra istihdamdaki büyümede yaşanan düzenli düşüşün de beşinci ayı.
Geçen ay istihdamdaki büyümeyi olumsuz etkileyen faktörlerden biri 2020 nüfus sayımı için geçici görevlerde çalışan işçilerin ayrılması oldu. Ayrıca yerel hükümetler özellikle okullarda çalışanların sayısını da azaltmaya devam ediyor. Bu da genel olarak devlet kadrolarındaki istihdamın 99 bin azalmasına neden oldu. Özel sektörde ise 344 bin yeni istihdam sağlandı.
Perakende sektöründe 35 bin işten çıkarma oldu. Perakendeciler normalde Kasım ayında mevsimsel olarak ek işçi çalıştırıyor, ancak pandeminin ortaya çıkmasından bu yana bu durum da sona erdi. Bu sapmanın hükümetin mevsimsel dalgalanmayı tespit etmesini sağlayan modellemeyi de etkilemesi bekleniyor.
Ancak taşımacılık ve depolama alanında işe alımlar 145 bin arttı. Bu da bu dönemdeki istihdam artışının yaklaşık beşte üçünü oluşturuyor.
İstihdam; profesyonel ve iş hizmetlerinde, finansal faaliyetler ve sağlık sektöründe de arttı. İnşaat alanındaki istihdam 27 bin kişi artarken üretim sektöründe de 27 bin kişilik istihdam artışı oldu.
İyileşme ivme kaybediyor
İstihdam artışının beklenenden düşük seyretmesi, tüketici harcamaları, üretim ve hizmet sektöründeki son verilerle bir araya geldiğinde Büyük Buhran’dan bu yana görülen en büyük ekonomik krizde iyileşmenin ivme kaybettiği sonucu ortaya çıkıyor.
Yeni bir Corona virüsü dalgasını yaşayan ABD’de Reuters haber ajansına göre Çarşamba günü yaklaşık 200 bin yeni vaka kayıtlara geçti, hastaneye yatma oranıysa 100 bin hastayla rekor kırdı.
Perşembe günü 908 milyar dolarlık partilerüstü bir Corona virüsü yardım planı muhafazakar Kongre üyeleri ve Senato ile Temsilciler Meclisi liderlerinden destek görerek Kongre’de ivme kazandı.
Bu yılın başında kabul edilen 3 trilyon dolardan fazla bütçeye sahip Corona virüsü yardım paketi milyonlarca Amerikalı’nın günlük masraflarını karşılamış ve şirketlerin istihdam kaybı yaşamasını önlemişti. Bu durum yılın üçüncü çeyreğinde ekonomik büyümenin rekor düzeyde seyretmesini sağladı.
Ancak pandeminin kontrol altına alınamaması ve yeni bir yardım paketinin Kongre’de kabul edilememesi 2021’in ilk çeyreğinde ekonominin yeniden daralmasına neden olabilir.
İşsizlik oranı Ekim ayında yüzde 6,9’dan yüzde 6,7’ye düştü. Ancak işgücünden çıkan 400 bin kişi ve kendini ‘‘iş sahibi ancak işten uzaklaştırılmış’’ olarak değerlendirenlerin yanlış raporlaması hesaba katıldığında işsizlik oranının yüzde 7,1 olduğu sanılıyor.
İş gücüne dahil kadınların sayısı azaldı
İş gücü katılım oranı yani iş sahibi ya da iş arayan çalışma çağındaki Amerikalılar’ın sayısı Ekim ayında yüzde 61,7’den yüzde 61,5’e indi. İş gücünde kadınların oranı da geçen ay düştü. Bunun nedeni kadınları istihdam eden sektörlerin pandemiden olumsuz etkilenmiş olması.
Ayrıca birçok kadın salgın sürecinde eğitim kurumlarının sanal ortamda eğitime geçmesiyle çocuklarına bakmak için işten ayrılmak zorunda kaldı.
27 hafta ya da daha uzun süre işsiz kalanların sayısı Kasım ayında 385 bin arttı. Bu uzun dönemli işsizler geçen ay 10 milyon 700 bin işsizin yüzde 36,9’unu oluşturdu. İşini kalıcı olarak kaybedenlerin sayısı da Ekim ayına göre 59.000 artarak 3 milyon 743 bine çıktı.
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