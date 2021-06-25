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Pandemi, müsilaj, pahalılık derken balıkçıların işleri bitme noktasına geldi

25.06.2021 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandeminin yanı sıra artan balık fiyatları ve Marmara Denizinde görülen müsilaj balıkçıların işlerini bitme noktasına getirdi. Trabzon Balık Hali’nde bugünlerde tezgâhların çoğu kapalı olurken, az sayıdaki balıkçı esnafı son yılların en sakin yaz dönemini yaşıyor.

Pandemi, müsilaj, pahalılık derken balıkçıların işleri bitme noktasına geldi

Balıkçı esnaflarından Emin Avcı, her yaz döneminde durgunluk yaşadıklarını ancak bu seneki kadar kötü bir dönem yaşamadıklarını belirterek balığı ne soran ne de alanın olduğunu söyledi.

Vatandaşın balığa rağbet etmediğini belirten Avcı artık balığı alanın da, soranın da doğru dürüst satanın da olmadığını kaydederek “Balık halinde 2-3 dükkanın dışındakiler kapalı. Artık yaz sezonu balıkta yok, alanda yok soran da yok, satışta yok.

VATANDAŞIN TALEBİ DE YOK

Bu aylar genelde böyle ancak bu sene daha başka daha kötü. Geçen seneye rağmen bu sene balıkta çok kıt, müşteri de yok gibi. Kıyı balıkçıların getirdiği balıklar da çok pahalı 40-50 civarı. Barbun kilosu 50 tl civarında. Kültür balıkları da pahalandı. İşimiz çok azaldı artık direniyoruz diyebiliriz. Tezgâhımızda ağırlıklı olarak kültür balıkları yer alıyor, kıyı balıkçıların getirdiği balıklar ise çok az. Pandemi de satışlarımızı etkiledi, balıklar da çok pahalı olduğu için müşteri pek rağbet göstermiyor. Şu anda iri istavrit kilosu 40-50 tl, barbun 50 tl. Satışlarımız da müsilajın da etkisi olduğunu düşünüyorum. Vatandaşın balığa talebi yok” diye konuştu.

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Sezonun en kıt dönemini yaşadıklarını ifade eden balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış ise “Şu an sezonun en kıt, en pahalı, müşterinin en az olduğu zamanlar. Dolayısıyla çoğu balıkçı esnafımız tezgâhlarını kapatmış durumda. Sezona göre aşırı bir düşüklük var. Lokanta müşterimiz olduğu için mecburen açıyoruz. Satış pek yok. Barbun 60 tl, mezgit 50 tl, levrek 65 lt, somon 50 tl dolayısıyla bu u fiyatlar ister istemez vatandaşa pahalı geliyor. Müsilajdan dolayı vatandaşta tedirginlik var. Bunun yanı sıra pandemi de olunca en sessiz dönemimiz diyebiliriz. Tezgâhımız açık sonuçta çeşidimiz var ancak soran yok alan yok mecburen bekliyoruz” dedi.

Kaynak: DHA

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