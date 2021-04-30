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Pandemi sosyal destek yardım başvurusu nasıl yapılır? İşte 1100 TL pandemi yardım başvuru sayfası...

30.04.2021 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemi sosyal destek yardım başvurusu için süreç devam ediyor. 1000 TL yardım başvurusu ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan "İhtiyaç sahibi hanelere 1000 lira verilen nakdi yardımı 1100 liraya çıkartarak yeniden başlatıyoruz." şeklinde konuştu. İhtiyaç sahiplerine yapılan ödemeler için E-Devlet üzerinden TC Kimlik Numarası ve şifre girişi ile başvuru yapılabiliyor. Peki pandemi sosyal destek yardım başvurusu nasıl yapılır? İşte 1100 TL pandemi sosyal destek yardım başvurusu başvuru sayfası...

Pandemi sosyal destek yardım başvurusu nasıl yapılır? İşte 1100 TL pandemi yardım başvuru sayfası...

1000 TL yardım başvurusu vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili "İhtiyaç sahibi hanelere 1000 lira verilen nakdi yardımı 1100 liraya çıkartarak yeniden başlatıyoruz." şeklinde konuştu. Peki pandemi sosyal destek yardım başvurusu nasıl yapılır?

PANDEMİ SOSYAL DESTEK YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Pandemi sosyal yardım desteği olarak bilinen 1100 TL yardım başvurusu, E-Devlet girişi ile internet üzerinden kolayca yapılabilecek. Fakat yoğunluğun önüne geçebilmek için TC Kimlik Numarası'nın son hanesine göre haftanın belirli günleri sosyal yardım desteği için başvuru işlemi de alınacak.

Pandemi sosyal yardım desteği başvurusu için bu linke tıklayabilirsiniz: https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu?basvuru=formu/

Öncelikle E-Devlet bilgilerinizi girip giriş yapın.

sosylayardim

Ardından sayfa üzerinde yer alan tüm bilgileri eksiksiz şekilde doldurun.

sosyal-yardim22

Hepsini doldurduktan sonra "Devam Et" tıklayıp devam edin.

yardimm

PANDEMİ DESTEK SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

E-Devlet üzerinden 1100 TL sosyal yardım parası sorgulamak için e-Devlet hesabınıza giriş yapmalısınız. Daha sonra arama butonu üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" bölümüne gelin. Ardından sorgulamak için butona tıklayın.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi
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