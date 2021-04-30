Pandemi sosyal destek yardım başvurusu nasıl yapılır? İşte 1100 TL pandemi yardım başvuru sayfası...

1000 TL yardım başvurusu vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili "İhtiyaç sahibi hanelere 1000 lira verilen nakdi yardımı 1100 liraya çıkartarak yeniden başlatıyoruz." şeklinde konuştu. Peki pandemi sosyal destek yardım başvurusu nasıl yapılır?

PANDEMİ SOSYAL DESTEK YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Pandemi sosyal yardım desteği olarak bilinen 1100 TL yardım başvurusu, E-Devlet girişi ile internet üzerinden kolayca yapılabilecek. Fakat yoğunluğun önüne geçebilmek için TC Kimlik Numarası'nın son hanesine göre haftanın belirli günleri sosyal yardım desteği için başvuru işlemi de alınacak.

Pandemi sosyal yardım desteği başvurusu için bu linke tıklayabilirsiniz: https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu?basvuru=formu/

Öncelikle E-Devlet bilgilerinizi girip giriş yapın.

Ardından sayfa üzerinde yer alan tüm bilgileri eksiksiz şekilde doldurun.

Hepsini doldurduktan sonra "Devam Et" tıklayıp devam edin.

PANDEMİ DESTEK SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

E-Devlet üzerinden 1100 TL sosyal yardım parası sorgulamak için e-Devlet hesabınıza giriş yapmalısınız. Daha sonra arama butonu üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" bölümüne gelin. Ardından sorgulamak için butona tıklayın.

