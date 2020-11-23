‘Pandemide boş durmadık! Bodrum’da hedefimiz 2,5 milyon yabancı turist’

Bodrum Belediye ve BOTAV Başkanı Ahmet Aras,“Gastronomi, tarım, sağlık, doğa, spor ve kongre turizmiyle 1,5 milyona yaklaşan yabancı turist sayımızı kısa ve orta vadede 2,5 milyona çıkartacağız ve 1 milyar dolar ek gelir sağlayacağız. Ekoturizm alanlarında butik konaklama kapasitesini artırmak ve köy pansiyonculuğunu yeniden canlandırmak için yatırımları teşvik edeceğiz" dedi.

Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV) tarafından başlatılan turizmi çeşitlendirme hamlesiyle başta tarım ve gastronomi olmak üzere spor ve doğa gibi alanlarda hayata geçirilecek projelerle ek 1 milyon yabancı turist ve 1 milyar dolar gelir hedefleniyor. Bodrum Belediye Başkanı ve BOTAV Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Aras, ilçeye pandemi sonrası ilginin daha da arttığını, yazlıkçıların dönmediğini kaydeden Aras, halihazırda 400 binden fazla kişinin kentte yaşadığını açıkladı. Bunun da kendilerini teşvik ettiğini vurgulayan Aras, “Tarım, Bodrum ekonomisi için olmazsa olmazımız. Biz, turizm ile tarımı entegre ederek bu alanda çeşitlendirmek için yola çıktık. İlk olarak Belediye bünyesinde Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nü kurduk. 5 yıllık tarımsal kalkınma planını hazırladık. Bodrum'un tarım ve turizm envanterini çıkarttık. Katma değeri yüksek ürünleri belirledik. Bodrum'da üretip Bodrum'da satma" misyonuyla ilçe tarımı ve çiftçisi için harekete geçtik.” dedi.