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‘Pandemide boş durmadık! Bodrum’da hedefimiz 2,5 milyon yabancı turist’

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.11.2020 14:28 | Son Güncelleme

Bodrum Belediye ve BOTAV Başkanı Ahmet Aras, turizmi deniz kum güneş dışına çıkarmak için yatırım hareketi başlattıklarını açıkladı.

‘Pandemide boş durmadık! Bodrum’da hedefimiz 2,5 milyon yabancı turist’

Bodrum Belediye ve BOTAV Başkanı Ahmet Aras,“Gastronomi, tarım, sağlık, doğa, spor ve kongre turizmiyle 1,5 milyona yaklaşan yabancı turist sayımızı kısa ve orta vadede 2,5 milyona çıkartacağız ve 1 milyar dolar ek gelir sağlayacağız. Ekoturizm alanlarında butik konaklama kapasitesini artırmak ve köy pansiyonculuğunu yeniden canlandırmak için yatırımları teşvik edeceğiz" dedi.

Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV) tarafından başlatılan turizmi çeşitlendirme hamlesiyle başta tarım ve gastronomi olmak üzere spor ve doğa gibi alanlarda hayata geçirilecek projelerle ek 1 milyon yabancı turist ve 1 milyar dolar gelir hedefleniyor. Bodrum Belediye Başkanı ve BOTAV Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Aras, ilçeye pandemi sonrası ilginin daha da arttığını, yazlıkçıların dönmediğini kaydeden Aras, halihazırda 400 binden fazla kişinin kentte yaşadığını açıkladı. Bunun da kendilerini teşvik ettiğini vurgulayan Aras, “Tarım, Bodrum ekonomisi için olmazsa olmazımız. Biz, turizm ile tarımı entegre ederek bu alanda çeşitlendirmek için yola çıktık. İlk olarak Belediye bünyesinde Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nü kurduk. 5 yıllık tarımsal kalkınma planını hazırladık. Bodrum'un tarım ve turizm envanterini çıkarttık. Katma değeri yüksek ürünleri belirledik. Bodrum'da üretip Bodrum'da satma" misyonuyla ilçe tarımı ve çiftçisi için harekete geçtik.” dedi.

Bu anlamda üreticiyi destekleme ve hibe programı başlattıklarını kaydeden Aras, “ Atıl kalan arazileri üretime açtık, Bodrum'un ilk üretici destekli tarım kooperatifi TARKO'yu kurduk. Üreticinin kendi pazarını oluşturmasını istiyoruz. Bu hedefler için yerel tohum merkezi kurduk. Atalık tohumları çoğaltmaya başladık. Tritikale ve karakılçık buğdayı üretimlerinin sürdürüyoruz. Tıbbi aromatik bitkilerin üretimine başladık. Bölgeye bir tarım enstitüsü kazandırmak istiyoruz. Yine mandalina bahçelerine, üzüm bağlarına ve zeytinliklere kırsal turizme yönelik konaklama tesisleri planlıyoruz. Bu anlamda Karaova bölgesi tarım ve doğa turizmi için büyük önem arz ediyor.” dedi.

'GASTRONOMİ TURİZMİNİ CANLANDIRACAĞIZ, BODRUM MARKALI ÜRÜNLERİ DÜNYAYA SATACAĞIZ'

Ahmet Aras, tarım ve turizmin her alanda birbirini tamamladığını belirterek, "Bir destinasyonun tarım ürünleri ne kadar çeşitlilik ve özgünlük arz ederse, turizm talebi de olumlu etkilenir. Bu bakış açısıyla gastronomi turizmini canlandırmak için lezzet rotaları oluşturacağız. Bodrum markalı ürünlerin Türkiye'ye ve dünyaya satış ve pazarlamasını yapacağız. Çiftçinin ve üreticinin turizmden de kazanmasını sağlayacağız. Bu turizm yerel halka toprak ve üretim dışında da iş fırsatları sağlayacak, bölgenin geliri artacak. Köy pansiyonculuğu ve ekoturizm alanlarındaki butik konaklama tesisleri sayesinde yatak kapasitemizin artmasını ve 10 binlerce istihdam sağlanmasını hedefliyoruz."

'AROMATİK LAVANTA EKİMİ İLE KOLLARI SIVADIK'

BOTAV Genel Sekreteri Serkan Ceylan, Bodrum'un marka değerinin çok yüksek olduğunu belirterek, vakfın tüm paydaşları bir araya getirerek tarım ve doğa turizminde önemli işlere imza attığını söyledi. Antik çağdan bugüne kadar Bodrum'da tarımın çok önemli bir değer olduğunu dile getiren Ceylan, "Bu değeri yıllar sonra Bodrum ekonomisine tekrar kazandırmak ve ilçe turizmine tarımla katkı sağlamak istiyoruz. Bodrum yarımadasının sınırlı tarım alanları agroturizm ve gastronomi için çok elverişli. Ciddi anlamda aromatik lavanta ekimine başladık. Bisiklet ve yürüyüş yollarını hayata geçirdik. Golf turizminden agroturizme kadar birçok ürün geliştiriyoruz." dedi.

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