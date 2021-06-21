FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Pandemide canı sıkılan internetten kılıç, bıçak siparişi verdi

Pandemide canı sıkılan internetten kılıç, bıçak siparişi verdi

21.06.2021 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemi yasakları ve kısıtlamalar nedeniyle evde canı sıkılan, izlediği dizilerden etkilenen vatandaşlar internetten kılıç, bıçak siparişi verdi. Yüzyıllardan bu yana kılıç ve bıçak üretimi yapılan Serinhisar İlçesine bağlı Yüreğil Mahallesi’ndeki kılıç, bıçak ustaları siparişlere yetişemiyor.

Pandemide canı sıkılan internetten kılıç, bıçak siparişi verdi

Denizli’nin ürettiği kılıç, bıçak ve demir el aletleriyle ünlü Serinhisar İlçesindeki imalatçılar pandemi yasaklarının faydasını yaşıyor. Sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamalar nedeniyle evlerinde canı sıkılanlar, izlediği dizilerin etkisinde kalanlar internetten bol bol kılıç, bıçak siparişi verdi. Yaklaşan kurban bayramıyla birlikte bıçak siparişleri de artarak gelmeye devam ediyor. Yüreğil Mahallesindeki imalatçılar ve satıcılar gelen siparişlere yetişmekte zorlandı.

Kılıç bıçak ustası Hidayet Akın, “Geçen sene pandemi başladı insanlar tedirgin oldu, önce atölyelerde çalışayım mı çalışmayım mı dedi. Kaymakam dedi ki ben sizin önünüze engel olamam atölyeler çalışacak. Üretim yapılırsa ayakta dururuz, yoksa iş sakat dedi. Biz Yatağan’da üretilen malları internetten satıyoruz önceden binlerce dükkan bıçağı pazarlıyordu.

AW351122_03

Dükkanlar kapanınca önümüz kurban insanlar evden çıkamayınca can sıkıntısı oturuyor internetten siparişler veriyor. Görüyor malı fiyatı belli, kandırması yok, açık geliyor kargodan alıyor evinden çıkmadan alış verişini yapıyor bu rahatlık. Bu Türkiye’nin tamamına yayıldı kargocular bile dağıtımda çok zorlandı. Üretim arttı pandemi olunca Çin kapısı kapandı dışarıdan da mal gelmiyor. Mal gelmeyince üretim çoğaldı. Mecburen isteyen çoğaldı. Şuanda bile alıp satıcılar olarak biz mal bulamıyoruz peşin para, her şey peşin paraya döndü.

AW351122_02

"TEKNOLOJİDE GÜZELLEŞTİ, MAKİNELEŞTİ"

Üretici artık kendisi satmaya başladı, neredeyse perakendeciye, dünya ufaldı avucunun içine girdi Amerika’yla Denizli’nin Yeşilyuva’nın uzaklığı aynı. Herkes en uç üreticiye ulaştı. Bu çok güzel bir şey. Önceden atölyelerde yirmi kişi çalışırdı. Eskiden, eski abilerimiz zamanında sezon vardı. Üç ay çalışır dokuz ay yatardı. Ama şuanda her atölye de ellişer yüzer kişi şuanda üretim yapıyor. Kamyonlarla mal çıkıyor Yatağan’dan, dünyaya hitap ediyor. Teknolojide güzelleşti, makineleşti” dedi.

AW351122_04

Kaynak: İHA

10 metrekarede başladı! Siparişlere yetişemiyor10 metrekarede başladı! Siparişlere yetişemiyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Amazon Prime Day indirimlerini keşfediyoruz: KozmetikAmazon Prime Day indirimlerini keşfediyoruz: Kozmetik
İstanbul'da yılan paniği: Kimse evine giremiyor İstanbul'da yılan paniği: Kimse evine giremiyor
Babalara müjde! Doğum izni, 10 gün babalık izni...Babalara müjde! Doğum izni, 10 gün babalık izni...
Anahtar Kelimeler:
pandemi Denizli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Süper minisiyle poz verince gündem oldu

Süper minisiyle poz verince gündem oldu

Oğlunun sözlerine yorum yağdı

Oğlunun sözlerine yorum yağdı

Mersin turistlerin gözdesi oldu

Mersin turistlerin gözdesi oldu

Türkiye'de bunu bilen çok az kişi var!

Türkiye'de bunu bilen çok az kişi var!

Kırtasiyecilere 5 bin lira destek verilecek!

Kırtasiyecilere 5 bin lira destek verilecek!

Aylık 18 bin lira! Boş dairede iş kurdu

Aylık 18 bin lira! Boş dairede iş kurdu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Bakan açıkladı! PTT'de yeni dönem

Bakan açıkladı! PTT'de yeni dönem

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Merkez Bankası haziran ayı faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası haziran ayı faiz kararını açıkladı!

AVM'de aşı uygulaması! İlk kez oluyor

AVM'de aşı uygulaması! İlk kez oluyor

Fed faiz kararını açıkladı

Fed faiz kararını açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.