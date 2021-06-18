Pandemiye rağmen kurulan şirket sayısı yüzde 30,3 arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mayıs ayı kurulan ve kapanan şirketler istatistiklerini paylaştı. Buna göre, Mayıs 2021’de, Mayıs 2020’ye göre kurulan şirket sayısı yüzde 30,3 kurulan kooperatif sayısı yüzde 51,2 oranında artmış olup kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 22,1 oranında azaldı.

Mayıs 2021’de, kapanan şirket sayısı 2020 yılının aynı ayına göre yüzde 8,4 kapanan kooperatif sayısında yüzde 75,0 oranında artış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 61,3 oranında azalış oldu.

KAPANAN ŞİRKET SAYISI AZALDI

2021 yılı Mayıs ayında kapanan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre yüzde 41,9 azalış oldu.

Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 47,7 kurulan kooperatif sayısı yüzde 56,3 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 46,2 oranında azaldı.

Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 41,9 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 56,5 kapanan kooperatif sayısında yüzde 88,3 oranında azalış oldu.

Mayıs 2021’de Gümüşhane ve Bayburt’ta şirket kuruluşu gerçekleşmemiştir.