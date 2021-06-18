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Geleceğin meslekleri neler? 2030'a kadar yok olacak ve popülerleşecek meslekler

18.06.2021 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

10 yıl sonra hayatımızdaki birçok meslek tarih olacak. Oxford Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre; teknolojinin ilerlemesiyle bundan 10 yıl sonra birçok iş otomatik olarak gerçekleşecek. Bu nedenle, robotik ve veri bilimi alanındaki mesleklerin popülerleşmesi, kasiyerlik ve postacılık gibi işlerin ise yok olması bekleniyor. İşte Oxford Üniversitesi'nin araştırmasına göre gelecekte popülerleşecek ve yok olacak meslekler...

Geleceğin meslekleri neler? 2030'a kadar yok olacak ve popülerleşecek meslekler

Teknolojinin giderek daha hızlı ilerlemesiyle birlikte, çok sayıda iş ya otomatik hale geldi ya da modası geçti. 2030 yılına kadar bu sayının daha da artması bekleniyor. Uzmanlar, şu andaki işlerin en az üçte ikisinin önümüzdeki on yıl içinde yapay zeka tarafından yapılabileceğini açıkladı. Bu nedenle, robotik ve veri bilimi alanındaki mesleklerin popülerleşmesi, matbaacılık ve kasiyerlik gibi işlerin ise tarihten silinmesi bekleniyor.

İngiltere'de yer alan Oxford Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre, gelecek 10 yıl içinde pek çok meslek otomatik olarak yapılabilecek.

İŞTE GELECEĞİN MESLEKLERİ

3D Yazıcı Mühendisliği

YAPAY ZEKA MÜHENDİSLİĞİ

Robot Mühendisliği

ROBOTİK MÜHENDİSLİĞİ

Almanya'da 1320 euro, Türk mühendisler üretti 880 lira

SİBER GÜVENLİK UZMANLIĞI

Rus antivirüs yazılımına ABD'den yasak geldi

YAZILIM VE UYGULAMA GELİŞTİRİCİSİ

Sony oyun konsolu satışında Nintendo'yu 'solladı'

OYUN GELİŞTİRİCİSİ

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DİJİTAL PAZARLAMA UZMANLIĞI

İŞTE 2030 YILINA KADAR DÜNYADAN SİLİNECEK MESLEKLER

Vizesiz seyahat süreci nasıl işleyecek?

SEYAHAT DANIŞMANLIĞI

tekstil

TEKSTİL İŞÇİSİ

kasiyer

KASİYERLİK

food

FAST- FOOD ÇALIŞANI

postacı

POSTACI

banka

BANKA ÇALIŞANI

matbaa

MATBAA OPERATÖRÜ

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İngiltere
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