Geleceğin meslekleri neler? 2030'a kadar yok olacak ve popülerleşecek meslekler

Teknolojinin giderek daha hızlı ilerlemesiyle birlikte, çok sayıda iş ya otomatik hale geldi ya da modası geçti. 2030 yılına kadar bu sayının daha da artması bekleniyor. Uzmanlar, şu andaki işlerin en az üçte ikisinin önümüzdeki on yıl içinde yapay zeka tarafından yapılabileceğini açıkladı. Bu nedenle, robotik ve veri bilimi alanındaki mesleklerin popülerleşmesi, matbaacılık ve kasiyerlik gibi işlerin ise tarihten silinmesi bekleniyor.

İngiltere'de yer alan Oxford Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre, gelecek 10 yıl içinde pek çok meslek otomatik olarak yapılabilecek.

İŞTE GELECEĞİN MESLEKLERİ

YAPAY ZEKA MÜHENDİSLİĞİ

ROBOTİK MÜHENDİSLİĞİ

SİBER GÜVENLİK UZMANLIĞI

YAZILIM VE UYGULAMA GELİŞTİRİCİSİ

OYUN GELİŞTİRİCİSİ

DİJİTAL PAZARLAMA UZMANLIĞI

İŞTE 2030 YILINA KADAR DÜNYADAN SİLİNECEK MESLEKLER

SEYAHAT DANIŞMANLIĞI

TEKSTİL İŞÇİSİ

KASİYERLİK

FAST- FOOD ÇALIŞANI

POSTACI

BANKA ÇALIŞANI

MATBAA OPERATÖRÜ



