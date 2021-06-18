Geleceğin meslekleri neler? 2030'a kadar yok olacak ve popülerleşecek meslekler

Teknolojinin giderek daha hızlı ilerlemesiyle birlikte, çok sayıda iş ya otomatik hale geldi ya da modası geçti. 2030 yılına kadar bu sayının daha da artması bekleniyor. Uzmanlar, şu andaki işlerin en az üçte ikisinin önümüzdeki on yıl içinde yapay zeka tarafından yapılabileceğini açıkladı. Bu nedenle, robotik ve veri bilimi alanındaki mesleklerin popülerleşmesi, matbaacılık ve kasiyerlik gibi işlerin ise tarihten silinmesi bekleniyor.
İngiltere'de yer alan Oxford Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre, gelecek 10 yıl içinde pek çok meslek otomatik olarak yapılabilecek.
YAPAY ZEKA MÜHENDİSLİĞİ
ROBOTİK MÜHENDİSLİĞİ
SİBER GÜVENLİK UZMANLIĞI
YAZILIM VE UYGULAMA GELİŞTİRİCİSİ
OYUN GELİŞTİRİCİSİ
DİJİTAL PAZARLAMA UZMANLIĞI
SEYAHAT DANIŞMANLIĞI
TEKSTİL İŞÇİSİ
KASİYERLİK
FAST- FOOD ÇALIŞANI
POSTACI
BANKA ÇALIŞANI
MATBAA OPERATÖRÜ
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