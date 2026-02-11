FİNANS

Papara'nın satışı için ihale ertelendi!

TMSF'nin kayyum atadığı PPR Holding ve bağlı ortaklığı Papara grubunun satış ihalesi yeni ilanla 19 Şubat’a alındı.

Cansu Çamcı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) yasa dışı bahis soruşturması kapsamında kayyum atandığı PPR Holding ve bağlı ortaklığı Papara'nın satışı için daha önce 10 Şubat olarak açıklanan ihale 19 Şubat'a ertelendi.

TMSF'nin internet sitesinde yer alan yeni ihale ilanı açıklamasında, Papara Elektronik Para ile birlikte Papara Teknoloji, Papara Sigorta Aracılık Hizmetleri ve Papara Menkul Değerler şirketlerinin payları, kapalı teklif ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanacağı ihale ile satılacak.

MUHAMMEN BEDEL 4.27 MİLYAR TL!

İhale şartnamesinde Papara grubunun dört şirketini kapsayan ihale için muhammen bedel 4,27 milyar TL olarak belirtilmişti.

PAPARA'NIN FAALİYET İZNİ İPTAL KARARI KALDIRILMIŞTI!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 21 Ocak'ta Papara hakkında aldığı "faaliyet izninin iptali" kararının kaldırıldığını açıklamıştı.

