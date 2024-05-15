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'Para politikasında sıkılaşma'yı sebep gösterdi! EBRD Türkiye büyüme tahminini düşürdü

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
15.05.2024 08:52
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Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), enflasyonla mücadele kapsamında para ve maliye politikasında sıkılaşmanın devam edeceği beklentisiyle Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 2,7, 2025'te yüzde 3 büyüyeceğini öngördü.

'Para politikasında sıkılaşma'yı sebep gösterdi! EBRD Türkiye büyüme tahminini düşürdü

EBRD, faaliyet gösterdiği ekonomileri kapsayan Bölgesel Ekonomik Görünüm raporunu yayımladı. Buna göre, EBRD geçen yıl eylüldeki bölgesel ekonomik büyüme tahminini yüzde 0,2 aşağı yönlü revize ederek, yüzde 3'e çekti. Geçen yıl EBRD ekonomilerinde büyüme yüzde 2,5 olmuştu.

TÜRKİYE EKONOMİSİ BÜYÜME TAHMİNLERİ DEĞİŞTİ

Banka, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme öngörüsünü de eylüldeki yüzde 3 seviyesine göre aşağı yönlü revize ederek yüzde 2,7 olarak güncelledi. Büyüme beklentisindeki düşüşte, enflasyonla mücadele kapsamında para ve maliye politikasında sıkılaşmanın devam edeceği beklentisi etkili oldu.

Banka, Türkiye ekonomisinin 2025'te ise yüzde 3 büyüyeceğini öngördü.

Rapora göre, Türkiye ekonomi politikası, vergi artışları ve daha güçlü makro ihtiyati politika tedbirleriyle sıkılaşırken, geçen yıl ekonomik büyüme deprem sonrası yeniden yapılandırma çabalarının etkisiyle hizmet sektörü tarafından yönlendirildi.

ORTODOKS POLİTİKAYA GÜVEN

Haziran 2023'ten bu yana daha ortodoks politikalara geri dönüş, yerli ve uluslararası yatırımcılar arasında güveni artırdı ve Türkiye kısa süre önce bir büyük derecelendirme kuruluşundan 10 yılı aşkın süre sonra ilk ülke not artışını aldı.

Öte yandan, yüksek enflasyon, Avrupa'da daha yavaş büyüme, bölgede jeopolitik gerginliğin artması ve yüksek kısa vadeli dış finansman ihtiyaçları ışığında daha sıkı küresel finansman koşullarına bağlı olarak, riskler sürüyor.

EBRD'nin Türkiye'de 2009'dan bu yana 442 projeye ve ticaret finansmanı girişimlerine yaptığı 19,8 milyar avro yatırımın yüzde 93'ü özel sektöre sağlandı.

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EBRD büyüme
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