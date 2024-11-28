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Para yerine mezarlık arsası verdiler, hem de içi dolu... Belediyenin yanıtı daha da şaşırttı: "İcraya verp satabilirsin"

28.11.2024 09:00
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İcradan satılık mezarlık haberi 'Böyle ticaret mi olur?' dedirtti. Yılmaz Kurt'a İş yaptırıp yaklaşık 4 milyon lira borçlan Eyüpsultan Belediyesi, 'para yok' diyerek borcunu ödeyemedi. Belediye çareyi arsa vermek de buldu. Belediye Kurt'a içi mezar dolu bir mezarlık arsası verince herkes şaşkına döndü. Mezarlık teklifine isyan eden Kurt, kendisine "Bu mezarlığı icraya verip satabilirsiniz, tahsilatı o şekilde yapabilirsiniz" denildiğini söyledi.

Para yerine mezarlık arsası verdiler, hem de içi dolu... Belediyenin yanıtı daha da şaşırttı: "İcraya verp satabilirsin"

Eyüpsultan Belediyesi'nin borcuna karşılık para yerine mezarlık vermesi duyanları görenleri hayrete düşürdü. Eyüpsultan Belediyesi tarafından Moment Medya Reklam Organizasyon ve Bilişim Hizmetleri Ticaret A.Ş.'ne verilen matbaa işi 29 Aralık 2023 tarihinde tamamlanarak teslim edildi. Ancak firma sahibi Yılmaz Kurt, alacağı yaklaşık 4 milyon lirayı belediyeden tahsil edemeyince 1 ay önce yasal yollara başvurdu. Yasal süreç çerçevesinde Eyüpsultan Belediyesi'nin mal beyanında bulunması istenildi. Eyüpsultan Belediyesi'nden alacaklı şirket sahibi Yılmaz Kurt'a borca karşılık 'Ağaçlık Mahallesi 216 parsel sayılı taşınmaz' gösterilerek, icraya verip satışının yapılabileceği söylendi.

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MEZARLIK TEKLİFİ İSYAN ETTİRDİ

Kurt'un yaptığı araştırmanın ardından beyan edilen arazinin mezarlık olduğu ortaya çıktı. Yılmaz Kurt, mezarlık teklifine isyan ederken, tarihi mezarların da yer aldığı arazi havadan görüntülendi.

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"MAL BEYANI OLARAK BANA MEZARLIĞI GÖSTERDİLER"

Eyüpsultan Belediyesi'nin borcuna karşılık mezarlık arazisi teklif ettiği şirketin sahibi Yılmaz Kurt, "Eyüpsultan Belediyesi'ne bir matbaa işi yaptım. İşleri teslim ettim. Ödeme istediğimde, ödemeye yanaşmadılar. Bende avukatım vasıtasıyla almaya gittim. İcra takibi başlatmak için Eyüpsultan Belediyesi'nden mal beyanında bulunmasını istedim. Mal beyanı olarak da bana bu mezarlığı gösterdiler. 'Bu mezarlığı icraya verip satabilirsiniz, tahsilatı o şekilde yapabilirsiniz' denildi. Ben şimdi bu mezarlığı ne yapacağım? Tarihi bir mezarlık. İçinde mezarlar var. Yaklaşık 4 milyon civarında alacağım var. Bundan sonra mezarlığı icra yoluyla satışa çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

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"ARAZİDE YÜZYILLIK MEZARLAR VAR"

Mezarlıkta tarihi mezarların bulunduğunu belirten Kurt, "Yaklaşık 1 aydır paramı tahsil etmek için görüşmeler gerçekleştiriyorum. Bana bir dönüş yapmadılar. En sonunda ben kendilerinden mal beyanında bulunmalarını istedim. Aslında Eyüpsultan Belediyesi'nin çok malı var ama sadece bu mezarlığı gösterdiler bana. 'Bu mezarlık sizin alacağınıza karşılık gelir' dediler. Avukatım Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı ve ilgili kişilerle görüştü. Ödemeyle alakalı dönüş alamadık. O yüzden bu yola başvurduk. Ben bu mezarlığı icra yoluyla satışa sunacağım, alabilirsem alacağım ama ben bu mezarlığı ne yapacağım? Burada köylüler, yatan insanlar var. Ben bu mezarlığı nasıl boşalttıracağım? Tahliye talebinde bulunacağım ama tahliye edebilecekler mi? Belediye satabileceğimi söylüyor ama hadi ben sattım, satılmadı diyelim ben aldım. Ama buradaki mezarları ne yapacağız? Belediyenin buna da bir cevap vermesi lazım. Halktan da çok kötü tepkiler alırız, yüzyıllık mezarlar var burada. Ben mezarları kaldıramam zaten" şeklinde konuştu.

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(İHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Eyüpsultan mezarlık icra
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