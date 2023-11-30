Parola: Kadir Topbaş modeli! Murat Kurum, Göksu derken AK Parti'den İstanbul için sürpriz hamle iddiası sonrası gerçek ortaya çıktı (Mynet Özel)

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turhan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca adı geçen isimler arasında. Son dönemde siyaset kulislerinde bir ismin daha adı geçiyor! AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? MYNET ÖZEL | ERSEL YILDIRIM

AK PARTİ 3 ŞEHİRDE ADAY ÇIKARMADAN MHP'Yİ DESTEKLEYEBİLİR

Erdoğan ile Bahçeli arasındaki görüşme sonrasında İstanbul ve Ankara adayı konusunda net bir karar verilmedi. MHP'nin güçlü olduğu Adana, Mersin ve Manisa illerinde AK Parti'nin aday çıkarmadan MHP'yi desteklemesi gündemde. MHP de aynı şekilde Ankara, İstanbul, İzmir gibi şehirlerde aday çıkarmayacak.

Mevcut Manisa belediye başkanı MHP'den aday olarak seçilmişti. Adana ve Mersin ise son yerel seçimde MHP'den CHP'ye geçmişti. Cumhur İttifakı bu iki büyükşehri yeniden kazanma hedefinde.

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA ADAY OLUR MU? MYNET'E ÖZEL AÇIKLAMA

AK Parti İstanbul adayı için ortaya atılan son isim Ali Yerlikaya oldu! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göreve geldikten sonra yapılan operasyonlarla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandı. İstanbul'da Kadir Topbaş modelini planlayan AK Parti'nin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ismini gündeme aldığı iddia edildi.

'NE BİR ÇALIŞMAMIZ NE DÜŞÜNCEMİZ VAR'

Ali Yerlikaya'nın tüm konstrasyonunun suç örgütleriyle, organize çetelerle, bahis ve kaçak yapılarla mücadele olduğunu dile getiren İçişleri kaynakları, 'Kesinlikle ne bir çalışmamız ne de bir adaylık düşüncemiz var. Görevimize odaklıyız' ifadelerini kullandı!







