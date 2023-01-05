Pasaport alacak olanlar dikkat! 2023 pasaport harç ücretleri belli oldu! İşte 2023 yılı pasaport fiyatları…

2023 yılı pasaport fiyatları da değişti. Yeniden değerleme oranının belli olmasının ardından pasaport ve ehliyet harçlarının ücretleri de değişti. Yüzde 122,93 olarak açıklanan ceza, harç ve vergilerdeki artışı belirleyen yeniden değerleme oranıyla beraber pasaport harç ve defter ücretlerine 2023 yılında yüzde 123 zam geldi.

Yeniden değerleme oranının yüzde 122,93 olarak belirlenmesinin ardından 1, 2,3 ve 10 yıllık yeni pasaport ücretleri de değişti. 2022 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak açıklanmıştı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Harçlar Kanunu Genel Tebliği'ne göre 2023 için;

6 aya kadar pasaportların harç tutarı 309,40 iken yüzde 122,92 artışla 689,70 lira

1 yıl süreli olanlar için 452,30 iken yüzde 122,92 zamlı 1008,30 lira

2 yıl süreli olanlar için 738,40 iken yüzde yüzde 122,92 artışla 1646,10 lira

3 yıl süreliler için bin 49,00 iken yüzde 122,92 zamlı 2 bin 338,50 lira

3 yıldan fazla süreli olanlar için bin 478,30 iken yaklaşık yüzde 223 artışla 3 bin 295,50 lira olacak.