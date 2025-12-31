FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Pasaport, ehliyet, yurt dışı çıkış harcı 2026 fiyatları belli oldu

Pasaport, ehliyet ve yurt dışı çıkış harcı gibi kalemlerde artış belli oldu. Buna göre; damga vergisi ve harçlar ile motorlu taşıtlar vergisi, 2026 yılı için öngörülen enflasyon hedefi ile uyumlu olacak şekilde yüzde 19 oranının altında olacak şekilde yüzde 18,95 artırılacak. Artış oranının netleşmesinin ardından 2026 pasaport, ehliyet ve yurt dışı çıkış harcı ücretleri de netlik kazandı. İşte 2026 fiyatları...

Pasaport, ehliyet, yurt dışı çıkış harcı 2026 fiyatları belli oldu
Hande Dağ

2026 pasaport, ehliyet, yurt dışı çıkış harcı ve MTV gibi bedellerin ne kadar olacağı merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Kararı ile yeni yılda uygulanacak vergi ve harçların yeniden değerleme oranı olan yüzde 25,49 yerine yüzde 18,95 artırılması kararlaştırılmasının ardından 2026 fiyatları da ortaya çıktı.

Pasaport, ehliyet, yurt dışı çıkış harcı 2026 fiyatları belli oldu 1

2026 PASAPORT ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

  • 6 aylık pasaport harcı 2.359,40 TL iken 2026 yılında 2.806,51 TL olacak.
  • 1 yıllık pasaport harcı 3.448 TL'den 4.101 TL'ye çıkacak.
  • 2 yıllık pasaport harcı 5.631,40 TL'den 6.698,55 TL'ye yükselecek.
  • 3 yıllık pasaport harcı 8.000,00 TL'den 9.516,00 TL'ye artacak.
  • 3 yıl ve üzeri pasaport harcı 11.274,00 TL'den 13.410,42 TL'ye çıkacak.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kimlik, pasaport, ehliyet bedelleri belli oldu: Fiyatlar Resmi Gazete'de Kimlik, pasaport, ehliyet bedelleri belli oldu: Fiyatlar Resmi Gazete'de

2026 EHLİYET ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

  • A, A1 ve A2 sınıfı ehliyet harcı mevcut 1.883,10 TL iken 2026 yılında yüzde 18,95 artışla 2.239,95 TL olacak.
  • B sınıfı ehliyet harcı 5.678,60 TL'den 2026 yılında 6.754,69 TL'ye yükselecek.

Pasaport, ehliyet, yurt dışı çıkış harcı 2026 fiyatları belli oldu 2

2026 IMEI KAYIT ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

  • IMEI kayıt ücreti 45.614,00 TL'den 54.257,85 TL'ye yükselecek.

Pasaport, ehliyet, yurt dışı çıkış harcı 2026 fiyatları belli oldu 3

2026 YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NE KADAR OLDU?

Yurt dışı çıkış harcı' ücreti 1000 TL'den 2026'da 1.190 TL'ye yükselecek.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI: Tam bilet, yarım bilet, çeyrek bilet ne kadar? Bilet saat kaça kadar satılıyor?MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI: Tam bilet, yarım bilet, çeyrek bilet ne kadar? Bilet saat kaça kadar satılıyor?
Muayene katılım ücretlerine zam geldi!Muayene katılım ücretlerine zam geldi!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ehliyet pasaport yurt dışı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 12 kişi tutuklandı

Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 12 kişi tutuklandı

Mehmet Akif Ersoy'un ek ifadesi ortaya çıktı!

Mehmet Akif Ersoy'un ek ifadesi ortaya çıktı!

Ofsayt kuralında devrim! Infantino, Wenger’in önerisini ilk kez açıkladı

Ofsayt kuralında devrim! Infantino, Wenger’in önerisini ilk kez açıkladı

Şeyma Subaşı gözaltına alındı

Şeyma Subaşı gözaltına alındı

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

ŞOK'a dikey süpürge geliyor!

ŞOK'a dikey süpürge geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.