Pasaport, ehliyet, yurt dışı çıkış harcı 2026 fiyatları belli oldu

2026 pasaport, ehliyet, yurt dışı çıkış harcı ve MTV gibi bedellerin ne kadar olacağı merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Kararı ile yeni yılda uygulanacak vergi ve harçların yeniden değerleme oranı olan yüzde 25,49 yerine yüzde 18,95 artırılması kararlaştırılmasının ardından 2026 fiyatları da ortaya çıktı.

2026 PASAPORT ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

6 aylık pasaport harcı 2.359,40 TL iken 2026 yılında 2.806,51 TL olacak.

1 yıllık pasaport harcı 3.448 TL'den 4.101 TL'ye çıkacak.

2 yıllık pasaport harcı 5.631,40 TL'den 6.698,55 TL'ye yükselecek.

3 yıllık pasaport harcı 8.000,00 TL'den 9.516,00 TL'ye artacak.

3 yıl ve üzeri pasaport harcı 11.274,00 TL'den 13.410,42 TL'ye çıkacak.

2026 EHLİYET ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

A, A1 ve A2 sınıfı ehliyet harcı mevcut 1.883,10 TL iken 2026 yılında yüzde 18,95 artışla 2.239,95 TL olacak.

B sınıfı ehliyet harcı 5.678,60 TL'den 2026 yılında 6.754,69 TL'ye yükselecek.

2026 IMEI KAYIT ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

IMEI kayıt ücreti 45.614,00 TL'den 54.257,85 TL'ye yükselecek.

2026 YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NE KADAR OLDU?

Yurt dışı çıkış harcı' ücreti 1000 TL'den 2026'da 1.190 TL'ye yükselecek.