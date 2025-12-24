FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Kimlik, pasaport, ehliyet bedelleri belli oldu: Zam Resmi Gazete'de

Milyonların merakla beklediği rakamlar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile değerli kağıtların fiyatları yeniden belirlendi. Peki, kimlik kartları, sürücü belgeleri ve pasaport bedeli ne kadar oldu? İşte pek çok kaleme gelen zamlar...

Kimlik, pasaport, ehliyet bedelleri belli oldu: Zam Resmi Gazete'de
Hande Dağ

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; pasaport, sürücü belgesi, aile cüzdanı gibi değerli kağıt diye nitelendirilen belgelere 2026'da yüzde 19 zam geldi. Zam oranı, yüzde 25,49 olan yeniden değerleme oranının altında belirlenmiş oldu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
2026 asgari ücret zammı belli oldu 2026 asgari ücret zammı belli oldu

Kimlik, pasaport, ehliyet bedelleri belli oldu: Zam Resmi Gazete de 1

Tebliğ kapsamında pasaport, sürücü belgesi, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, noter kağıtları ve araç tescil belgeleri gibi "değerli kağıtlar" olarak nitelendirilen birçok resmi evrak için alınacak ücretler güncellendi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Asgari ücret belli oldu! Tüm kalemlerin ücreti değişti Asgari ücret belli oldu! Tüm kalemlerin ücreti değişti

Kimlik, pasaport, ehliyet bedelleri belli oldu: Zam Resmi Gazete de 2

PASAPORT BEDELİ NE KADAR OLDU?

Değerli kağıtların 2026 yılında uygulanacak satış bedelleri tespit edilirken noter kağıdı ve beyanname bedeli 149 lira, protesto, vekaletname, resen senet bedeli 298 lira, pasaport bedeli 1351 lira, ikamet izni bedeli 964 lira oldu.

Kimlik, pasaport, ehliyet bedelleri belli oldu: Zam Resmi Gazete de 3

KİMLİK KARTI ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Kanuni bildirim süresi dışında doğum ve değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları için 220 lira, kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartında ise 440 lira ödenecek.

Kimlik, pasaport, ehliyet bedelleri belli oldu: Zam Resmi Gazete de 4

AİLE CÜZDANI, SÜRÜCÜ BELGELERİ VE MOTORLU ARAÇ TESCİL BELGESİ

Aile cüzdanı bedeli 1202 lira olurken sürücü belgeleri ve sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 1690 lira, motorlu araç tescil belgesi 1511 lira, iş makinesi tescil belgesi 1261 lira, banka çekleri (her bir çek yaprağı) 95 lira, mavi kart 220 lira, yabancı çalışma izni belgesi ve çalışma izni muafiyeti belgesi bedeli 964 lira olarak belirlendi.

Kimlik, pasaport, ehliyet bedelleri belli oldu: Zam Resmi Gazete de 5

Zam oranı yüzde 25,49 olan yeniden değerleme oranının altında belirlenirken söz konusu tebliğ, 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.

Kimlik, pasaport, ehliyet bedelleri belli oldu: Zam Resmi Gazete de 6

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Enflasyon düzeltmesi Resmi Gazete'de: Gerek olmayacakEnflasyon düzeltmesi Resmi Gazete'de: Gerek olmayacak
İş dünyasından asgari ücret açıklaması 'İlave adım' mesajıİş dünyasından asgari ücret açıklaması 'İlave adım' mesajı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Ehliyet pasaport Zam kimlik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara'da Libya Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan özel jet düştü

Ankara'da Libya Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan özel jet düştü

Asgari ücret belli oldu, siyasilerden açıklamalar peş peşe geldi

Asgari ücret belli oldu, siyasilerden açıklamalar peş peşe geldi

Beşiktaş Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi yendi!

Beşiktaş Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi yendi!

Şafak Sezer'le oynadığı film ortaya çıktı! Rolü gündem oldu

Şafak Sezer'le oynadığı film ortaya çıktı! Rolü gündem oldu

Yeni asgari ücrete TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan ilk tepki

Yeni asgari ücrete TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan ilk tepki

2026 asgari ücret zammı belli oldu

2026 asgari ücret zammı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.