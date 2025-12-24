Kimlik, pasaport, ehliyet bedelleri belli oldu: Zam Resmi Gazete'de

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; pasaport, sürücü belgesi, aile cüzdanı gibi değerli kağıt diye nitelendirilen belgelere 2026'da yüzde 19 zam geldi. Zam oranı, yüzde 25,49 olan yeniden değerleme oranının altında belirlenmiş oldu.

Tebliğ kapsamında pasaport, sürücü belgesi, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, noter kağıtları ve araç tescil belgeleri gibi "değerli kağıtlar" olarak nitelendirilen birçok resmi evrak için alınacak ücretler güncellendi.

PASAPORT BEDELİ NE KADAR OLDU?

Değerli kağıtların 2026 yılında uygulanacak satış bedelleri tespit edilirken noter kağıdı ve beyanname bedeli 149 lira, protesto, vekaletname, resen senet bedeli 298 lira, pasaport bedeli 1351 lira, ikamet izni bedeli 964 lira oldu.

KİMLİK KARTI ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Kanuni bildirim süresi dışında doğum ve değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları için 220 lira, kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartında ise 440 lira ödenecek.

AİLE CÜZDANI, SÜRÜCÜ BELGELERİ VE MOTORLU ARAÇ TESCİL BELGESİ

Aile cüzdanı bedeli 1202 lira olurken sürücü belgeleri ve sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 1690 lira, motorlu araç tescil belgesi 1511 lira, iş makinesi tescil belgesi 1261 lira, banka çekleri (her bir çek yaprağı) 95 lira, mavi kart 220 lira, yabancı çalışma izni belgesi ve çalışma izni muafiyeti belgesi bedeli 964 lira olarak belirlendi.

Zam oranı yüzde 25,49 olan yeniden değerleme oranının altında belirlenirken söz konusu tebliğ, 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.