Pasaport harçlarındaki ücret farkına tepki göstermişlerdi! Bakan Soylu talimat verdi... Fark alınmayacak

Bilindiği üzere pasaport defter ve harç ücretlerine yeni yılla birlikte yüzde 123 zam gelmişti. Ancak çok sayıda vatandaş, zamlı fiyattan etkilenmemek adına yeni yıl öncesinde pasaport harçlarını yatırmıştı. Bunun üzerine pasaport harçlarına zam yapılacağını duyan vatandaşlar, Nüfus İl Müdürlüğünde ciddi bir yoğunluk oluşturmuştu. Birçok vatandaşın da randevu alamadığı belirtilmişti. Özellikle 2022 yılında harcını yatırıp randevusu yoğunluk nedeniyle ocak ayına kalanlardan harç farkı istenmesi büyük gündem olmuştu. Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun verdiği talimatla mağduriyetin oluşmaması için aralık ayında, 2022 yılı ücretiyle pasaport harcı yatırarak, yoğunluk nedeniyle bu aya randevu alanlardan, 2023'teki yeniden değerleme oranından kaynaklı ücret farkı alınmayacak. İşte detaylar...

CİMER'E ŞİKAYET YAĞDI

2022 fiyatlarıyla harcını yatırıp yoğunluk kaynaklı olarak 2023'e randevu almak durumunda kalanlar büyük bir şok yaşamıştı. Başvuran vatandaşlardan pasaport defter ve harçlarına yapılan yüzde 123'lük zammın farkının yatırılması istenmişti. Harç farkını ödemek zorunda kalanlar tepki göstermiş, CİMER'e de şikayette bulunmuştu.

"ÜCRET FARKI ALINMAYACAK"

Pasaport defter ve harç ücretlerinde yaşanan bu sıkıntıdan sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ücret farkı alınmaması için talimat verdiğini duyurdu.

Bakan Soylu, aralık ayında, 2022 yılı fiyatıyla pasaport harcı yatırıp, yoğunluk nedeniyle bu aya randevu alanlardan, 2023'teki fiyat artışından kaynaklı ücret farkı alınmaması için talimat verdiklerini vurguladı.

Şu ana kadar 710 bin yerli ve milli pasaportun teslim edildiğini belirten Soylu, "Bu yıl milyonlarca pasaport basabilme kabiliyeti kazanıyoruz. Mart ayından sonra başka ülkelere de bir ihraç malzemesi olacak." ifadelerini kullandı.

Soylu, Türkiye'de normalde yılda 2 milyon 100 bin pasaport verildiğine işaret ederek, bu yıl ise 4,5 milyon pasaport talebiyle karşılaştıklarını, buna rağmen personelin gayretli çalışmasıyla tüm pasaportların peyderpey gönderildiğini belirtti.

2023 PASAPORT HARCI NE KADAR?

Geçen yıl 6 aya kadar pasaportlar için harç tutarı 309,40 lira, 1 yıl süreli olanlar için 452,30 lira, 2 yıl süreli olanlar için 738,40 lira, 3 yıl süreliler için 1049 lira ve 3 yıldan fazla süreli olanlar için 1478,30 lira olarak belirlendi.

Yeni yılda ise 6 aya kadar pasaportlar için harç tutarı 689,70 lira, 1 yıl süreli olanlar için 1008,30 lira, 2 yıl süreli olanlar için 1646,10 lira, 3 yıl süreliler için 2 bin 338,50 lira ve 3 yıldan fazla süreli olanlar için 3 bin 295,50 lira olarak uygulanıyor.