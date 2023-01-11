SON DAKİKA | Pasaport çıkarmak isteyen vatandaşlar şaşkın! Fark 8 bin TL'yi geçti, şikayet yağıyor

Yeni yılla birlikte pasaport harç ücretlerine gelen yüzde 123'lük zam bir krizi de beraberinde getirdi. 2022 yılında harç yatırıp randevusu yoğunluktan dolayı ocak ayına kalanlardan harç farkı istendi. Tüketici derneklerinden ise dikkat çeken bir öneri geldi.

4 KİŞİLİK AİLEDE FARK 8 BİN TL'Yİ GEÇTİ

Pasaport başvurusunu yapıp harç bedelini 2022'de ödeyenler yeni yılda randevuya gelince büyük bir şok yaşadı. Birçok kişi yüzde 123'lük zammın ardından aradaki farkın istenmesiyle büyük bir şok yaşadı. Geçen senenin aralık ayında pasaporta başvurular bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 288 arttı. Geçen sene defter bedeli 255 TL idi, bu sene 501 TL'ye çıktı. Yine geçen sen 10 yıllık pasaport bedeli bin 478 TL idi, bu sene 3 bin 295 TL'ye çıktı, aradaki fark 2 bin 63 TL. 4 kişilik bir ailenin başvurusunda aradaki fark 8 bin 372 TL'ye kadar çıktı, CİMER'e şikayet yağdı.

TÜKETİCİ DERNEKLERİNDEN AÇIKLAMA

Show Haber'in haberine göre tüketici dernekleri ise itiraz yolunun açık olduğunu söyledi. Hem Gelir İdaresi Başkanlığı hem de İçişleri Bakanlığı'na dilekçeyle başvurulmasını tavsiye etti.

