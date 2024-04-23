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Patiswiss tartışmasına Murat Ülker'den de yorum geldi: "Her mevkide öğreneceğimiz şeyler var"

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
23.04.2024 11:37
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Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, aldığı çikolataların küflü çıktığını paylaşan yapan bir tüketiciyi tehdit eden yanıtı sonrası başlayan tartışmalara Yıldız Holding CEO'su Murat Ülker de dahil oldu.

Patiswiss tartışmasına Murat Ülker'den de yorum geldi: "Her mevkide öğreneceğimiz şeyler var"

Yıldız Holding CEO'su Murat Ülker, Patiswiss marka çikolataların CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nun bir tüketiciye yönelik tehdit içeren yanıtıyla ilgili yorum yaptı. Ülker, "Her zaman, her mevkide öğreneceğimiz şeyler var" ifadesini kullandı. Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, tepkilerin ardından Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden ayrıldığını duyurmuştu.

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Linkedin’de bir kullanıcı, aldığı Patiswiss marka çikolataların küflendiğine ilişkin fotoğrafları paylaşarak, "Bir heves aldığım kahve eşlikçilerime bakın, küflenmiş çikolataya ilk defa şahit oluyorum. üstelik son tüketim tarihine daha var Muhtemelen tedarik zinciri sürecinde muhafaza koşullarında bir problem var” diye yazdı. Paylaşımına Patiswiss’in yönetim kurulu başkanı Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu’nu da etiketledi.

TUNAOĞLU'DAN TEPKİ ÇEKEN YANIT!

"Bu ürünler hayatta küflenmez biliyor musun? Hadi doğru diyelim :) Sen bence acil şekilde evindeki nem oranına falan baya bir bakmalısın... Bir de Linkedin’de paylaşacak hiç başka içeriğinin olmaması ne acı. Haklısın pirim yapmak için bize baya ihtiyacı var herkesin. Baksana aşağıya ‘çöp’ falan yazanlara. Bizim avukatların marka karalama, marka değeri düşürme vsden neler isteyeceğinden herkes habersiz :):) Ayrıca!!!! Bize böyle bir durum olsa söyler telafisini istersin! Karşında senin dev MİGROS ve biz varız. Herkes ürünün öyle arkasında ki! Haydi size kolay gelsin. Avukatlarımız iletişime geçecektir sizinle ama ben kendi işimi kendim çözmeyi severim…"

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Ülker, Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Çisil Sohodol'un Lınkedn üzerinden paylaştığı şu yazıyı alıntıladı:

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"Patiswiss Çikolata'larının CEO'sunun ürün ile ilgili şikayette bulunan bir müşteriye verdiği 'atarlı' cevabı eminim herkes biliyor.

"STRATEJİK SESSİZLİK BİLE DAHA İYİ SONUÇ VEREBİLİRDİ"

Aslında olay kriz bile değildi. Gıda kategorisinde karşımıza çıkabilecek muhtemelen operasyonel süreçlerden kaynaklı bir sorundu. Yapılması gereken tüketiciyle "onunla ilgilenildiğini", üründe meydana gelen soruna sahip çıkıldığını gösteren bir iletişim kurmaktı. Hadi onu yapamıyorsun diyelim; o zaman stratejik sessizlik bile daha iyi sonuç verebilirdi.

Ama ne oldu! Markanın bir çalışanı değil en tepe yöneticisi, şikayette bulunan tüketici ile atarlı, ünlemli ve posta koyan mesajlaşmayı tercih etti. Ve sevgili Murat Göllü ile 'krizi CEO çıkarırsa kim yönetecek' diye eğitimlerde tartışmaya açtığımız başlık gerçek oldu.

"BİR ŞİRKETİN CEO'SU BÖYLESİ BİR MESAJI TÜKETİCİYE YAZAMAZ"

Bir şirketin CEO'su böylesi bir mesajı tüketiciye yazamaz, yazmamalı, yazmaması gerektiğini bilmeli. Bir DM'in herkesle paylaşılması bir saniyede alınacak ekran görüntüsüne bakar. İç yazışmalarda bile bir sızıntı durumunun nasıl krizlere neden olduğuna dair onlarca örnek varken bu hata kabul edilemez."

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Anahtar Kelimeler:
Murat Ülker patiswiss Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu
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