Pay Fix, İninal ve Aypara’nın faaliyet izinleri iptal! Merkez Bankası kararı Resmi Gazete'de (8 Kasım 2025)

Pay Fix, Aypara ve İninal ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilen 3 dijital ödeme kuruluşuyla ilgili yeni karar çıktı.

FAALİYET İZİNLERİ İPTAL

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre; Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş., İninal Ödeme ve Elektronik Para ve Hizmetleri A.Ş. ve Aypara Ödeme Kuruluşu A.Ş.’nin faaliyet izinleri iptal edildi.

Söz konusu kuruluşların faaliyet izinlerinin 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun (Kanun) çerçevesinde iptal edildiği belirtildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır