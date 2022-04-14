Pazardaki fiyatı duyan oraya akın etti! Satışları yüzde 300 arttı

Fide ve tohum ekim zamanı olan Nisan ayında vatandaşlar çiçekçi ve tohumcularda yoğunluk oluşturdu. Tohumun paketi 5 liradan satılırken, sebze fidelerinin tanesi ise 5 liradan satılıyor.



Çiçeklerin fiyatları ise cinsine göre 5 ila 150 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Bursa Cumhuriyet Caddesinde bulunan çiçek ve tohum pazarında büyük bir hareketlilik yaşanıyor.

Bu yıl tohum satışlarının geçen yıla oranla yüzde 300 arttığını ifade eden Ferhat Kökler, "Bu yıl sebze tohumu ve fideye vatandaşlar yoğun talep gösteriyor. Bu yıl sebze fiyatları artış gösterdi.

Vatandaşlar kendi sebzesini evinin balkonunda ve terasında yetiştirmek için bizden tohum ve fide alıyor. Bizde her türlü sebzenin fide ve tohumu mevcut vatandaşlar hepsinden alıyor. Tohumların paketini 5 liradan fidelerin ise tanesini 5 liradan satmaktayız" dedi.

Çiçekçi Özcan Karataş, "Nisan ayının gelmesiyle birlikte balkonlarını ve bahçelerini güzelleştirmek isteyen vatandaşlar, çiçek almaya başladı. Bu yılda geçen yıl olduğu gibi çiçeklere vatandaşlar ilgi gösteriyor. Çiçek fiyatlarımız 5 ila 150 lira arasında değişiyor" şeklinde konuştu. (İHA)

