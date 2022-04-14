FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Pazardaki fiyatı duyan oraya akın etti! Satışları yüzde 300 arttı

Pazardaki fiyatı duyan oraya akın etti! Satışları yüzde 300 arttı

14.04.2022 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marul, salatalık, domates fiyatları 20 lira, maydanoz, dere otu ve roka gibi yeşil otlar 7-8 liradan satılınca vatandaş kendi üretimini kendisi yapmaya başladı. Vatandaşlar kendi sebzesini yetiştirmek için tohumculara akın etti. Bu yıl sebze fidesi ve tohumu satanların işleri geçen yıla oranla yüzde 300 artmış durumda.

Pazardaki fiyatı duyan oraya akın etti! Satışları yüzde 300 arttı

Fide ve tohum ekim zamanı olan Nisan ayında vatandaşlar çiçekçi ve tohumcularda yoğunluk oluşturdu. Tohumun paketi 5 liradan satılırken, sebze fidelerinin tanesi ise 5 liradan satılıyor.

vatandaslar-kendi-sebzesini-yetistirmek-icin-2-14868343_osd
Çiçeklerin fiyatları ise cinsine göre 5 ila 150 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Bursa Cumhuriyet Caddesinde bulunan çiçek ve tohum pazarında büyük bir hareketlilik yaşanıyor.

783651349909638

Bu yıl tohum satışlarının geçen yıla oranla yüzde 300 arttığını ifade eden Ferhat Kökler, "Bu yıl sebze tohumu ve fideye vatandaşlar yoğun talep gösteriyor. Bu yıl sebze fiyatları artış gösterdi.

vatandaslar-kendi-sebzesini-yetistirmek-icin-8-14868343_osd

Vatandaşlar kendi sebzesini evinin balkonunda ve terasında yetiştirmek için bizden tohum ve fide alıyor. Bizde her türlü sebzenin fide ve tohumu mevcut vatandaşlar hepsinden alıyor. Tohumların paketini 5 liradan fidelerin ise tanesini 5 liradan satmaktayız" dedi.

vatandaslar-kendi-sebzesini-yetistirmek-icin-5-14868343_osd

Çiçekçi Özcan Karataş, "Nisan ayının gelmesiyle birlikte balkonlarını ve bahçelerini güzelleştirmek isteyen vatandaşlar, çiçek almaya başladı. Bu yılda geçen yıl olduğu gibi çiçeklere vatandaşlar ilgi gösteriyor. Çiçek fiyatlarımız 5 ila 150 lira arasında değişiyor" şeklinde konuştu. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Devlet her ay 1100 lira veriyor! Başvurular e-devlettenDevlet her ay 1100 lira veriyor! Başvurular e-devletten
İslam Memiş yatırım için ne altın ne de doları önerdi! 'Eğer bir tercih yapmam gerekseydi bugün...'İslam Memiş yatırım için ne altın ne de doları önerdi! 'Eğer bir tercih yapmam gerekseydi bugün...'
Akaryakıt fiyatlarında beklenen indirim geldi!Akaryakıt fiyatlarında beklenen indirim geldi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

200 yıllık genelevin yıkımı sırasında ortaya çıktı!

200 yıllık genelevin yıkımı sırasında ortaya çıktı!

Rezidansta dehşet: Genç kadının göğsüne bıçakla imza attılar

Rezidansta dehşet: Genç kadının göğsüne bıçakla imza attılar

Altın ve dolar için kritik saat!

Altın ve dolar için kritik saat!

Kritik toplantı sonrası açıklama! Yeni bir sistem kurulacak

Kritik toplantı sonrası açıklama! Yeni bir sistem kurulacak

İslam Memiş yatırım için ne altın ne de doları önerdi! 'Eğer bir tercih yapmam gerekseydi bugün...'

İslam Memiş yatırım için ne altın ne de doları önerdi! 'Eğer bir tercih yapmam gerekseydi bugün...'

Milyonlarca emekliye bayram ikramiyesi müjdesi! 900 lira artış...

Milyonlarca emekliye bayram ikramiyesi müjdesi! 900 lira artış...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Bağış toplamak için dövüşüyordu… Boks ringinde canından oldu!

Bağış toplamak için dövüşüyordu… Boks ringinde canından oldu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.