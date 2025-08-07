Pazarlarda yeni dönem! Düğmeye basıldı, nakit parası olmayan...

Pazardan alışveriş yapan vatandaşlar, kredi kartı kullanımına alıştıkları için pazara giden nakit bulundurma zorunluluğu nedeniyle sıkıntı yaşayabiliyordu. Bununla ilgili yeni bir dönemin başlayacağı öğrenildi. Buna göre artık pazarlarda da kredi kartı geçebilecek. İşte detaylar...

A Haber'de yer alan habere göre; pazarda alışveriş yaparken nakit bulundurma zorunluluğu artık sona eriyor. Türkiye genelinde yüz binlerce pazarcıyı ilgilendiren yeni bir uygulama için düğmeye basıldı. Artık pazarlarda nakit paranın yanında kredi kartı da kullanılabilecek.

Artık her tezgahta bulunacak post cihazlarıyla ister nakit ister kredi kartıyla alışveriş yapılabilecek. Yeni uygulama sayesinde vatandaşlar pazar alışverişini kredi ve banka kartlarıyla kolayca yapabilecek. Nakit parası olmayan tüketiciler de alışverişine ara vermeden devam edebilecek.

Haberde mikrofon uzatılan bir pazarcı "Yıllardır beklediğimiz hem vatandaşın hem de pazarcı esnafının yıllardır beklediği, istediği bir uygulama. Geleneğimiz aynı şekilde devam edecek. Örneğin 100 liralık ürünü 80 liraya gene pazarlık yaparak alabilecekler" ifadelerini kullandı.

Uygulama 15 Ağustos'ta başlıyor. Pazarcı esnafı bu tarihten itibaren post cihazı kullanmakla yükümlü olacak. Ankara Pazarcılar Odası Başkanı Ali Karaca "Vatandaş alışverişe geldiği zaman post makinesinden kredi kartı ile alışverişini yapacak, burada komisyon ödemeyecek. Çalışmayı ayın 15'inde bitiriyoruz. Türkiye genelinde yürürlüğe koyuyoruz. Türkiye genelindeki bütün pazar yerlerimizde pazara alışverişe gelen vatandaşlarımız hem nakit hem kredi kartıyla alışveriş yapacak" dedi.