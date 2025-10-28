FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Pegasus'tan Karadağ açıklaması

Karadağ, yaşanan olayların ardından Türkiye'den gelenlere vize uygulamasına değişikliğe gittiğini duyurmuştu. Pegasus Havayolları, 30 Ekim’den önce Karadağ'a bilet satın alan yolcuların biletlerinin ücretsiz değiştirileceğini veya açığa alınabileceğini açıkladı.

Pegasus'tan Karadağ açıklaması

Karadağ, Türk vatandaşlarının ülkeye girişi için vize uygulaması kararı aldı. Konuyla ilgili olarak Pegasus Havayolları'nın sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.

Pegasus tan Karadağ açıklaması 1

"UÇUŞA KABUL EDİLEMEYECEKLER"

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"30 Ekim 2025 tarihinden itibaren umumi (bordo) pasaport sahibi Türk vatandaşlarının Karadağ'a vizesiz seyahat uygulaması geçici olarak askıya alınmıştır. Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri ise 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerde vizeden muaf olmaya devam edeceklerdir. Vize başvuruları, Karadağ'ın Ankara Büyükelçiliği veya İstanbul Başkonsolosluğu aracılığıyla yapılabilecektir. Öte yandan, maksimum kalış süresi 30 (otuz) gün ile sınırlı olmak kaydıyla, en az 3 (üç) ay süreyle geçerliliği bulunan pasaport ve oturum kartı sahibi olan kişiler ile Avustralya, Kanada, Japonya, Yeni Zelanda, İrlanda, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Schengen Bölgesi ülkelerinden geçerli ve çok girişli (multiple entry) vizeye sahip olanlar Karadağ'a vize almaksızın giriş yapabilecektir. Bu nedenle, geçerli bir Shengen vizesine sahip olmayan umumi/(bordo) pasaport sahibi Türk vatandaşları Karadağ uçuşumuza kabul edilemeyecektir. 30 Ekim 2025 tarihinden önce Karadağ uçuşlarımıza bilet satın alan misafirlerimiz ücretsiz olarak biletini değiştirebilir, açığa alabilir veya iptal edebilirler."

28 Ekim 2025
28 Ekim 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD'de konut fiyatlarının artış hızı ağustosta gerilemeye devam ettiABD'de konut fiyatlarının artış hızı ağustosta gerilemeye devam etti
Karadağ vizesiz geçişi askıya almıştı! Türk vatandaşları için yeni sistem: Hızlandırılmış vize prosedürüKaradağ vizesiz geçişi askıya almıştı! Türk vatandaşları için yeni sistem: Hızlandırılmış vize prosedürü
Anahtar Kelimeler:
Pegasus Karadağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir depreminde yıkılan tüm binalar: Enkaz alanları tek tek görüntülendi

Balıkesir depreminde yıkılan tüm binalar: Enkaz alanları tek tek görüntülendi

Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem! 19 kişi yaralandı

Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem! 19 kişi yaralandı

Erden Timur'dan flaş açıklama! ''Temiz eller çağrısı...''

Erden Timur'dan flaş açıklama! ''Temiz eller çağrısı...''

Önce Balat ve Tarlabaşı'nda yatırım yaptı! Şimdi ise kazancını...

Önce Balat ve Tarlabaşı'nda yatırım yaptı! Şimdi ise kazancını...

Birer birer tespit ediliyor! 2 milyon kişi listede

Birer birer tespit ediliyor! 2 milyon kişi listede

'Yer altında bir şeyler var' Balıkesir depreminin ardından kritik 'gömülü' vurgusu

'Yer altında bir şeyler var' Balıkesir depreminin ardından kritik 'gömülü' vurgusu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.