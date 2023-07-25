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Pekin ile Londra arasında köprü oldu! 64 ülkeli Avrupa nüfusundan fazla yolcu: Marmaray’ı 10 yılda 1 milyar kişi kullandı

25.07.2023 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Marmaray’ın 10 yılda 1 milyar yolcu taşıyarak tüm rekorları altüst ettiğini açıkladı. Uraloğlu, “Marmaray, 64 ülkeden oluşan 745 milyonluk Avrupa Kıtası nüfusundan daha fazla yolucuyu taşımış durumda. Bu bir yatırım ve işletme başarısıdır” dedi. Bakan ayrıca Londra'dan Pekin'e kesintisiz demir yolu taşımacılığı imkânı sunan Marmaray'ın sadece yolcu değil yük taşımacılığında da ön plana çıktığını vurguladı.

Pekin ile Londra arasında köprü oldu! 64 ülkeli Avrupa nüfusundan fazla yolcu: Marmaray’ı 10 yılda 1 milyar kişi kullandı

2013 yılında açılışı yapılan, İstanbul Boğazı'nın altında inşa edilen Marmaray, sadece kullanılan yolcu sayısı ile değil, Demir İpek Yolu üzerinden Çin’den Avrupa’ya Marmaray’ı kullanarak ulaşan ilk yük treni olarak tarihe geçti. Ayrıca Avrupa Yakası'ndaki Halkalı Tren İstasyonu ile Anadolu Yakası'ndaki Gebze Tren İstasyonu arasında yer alan ve Marmara Denizi boyunca uzanan Marmaray, sadece Türkiye’nin değil dünyanın da en önemli demiryolu projelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Marmaray, 10 yılda 64 ülkeden oluşan Avrupa Kıtası'ndan daha fazla yolcu taşıdı. Marmaray’ı 10 yıl içinde tam bir milyar yolcunun kullanmasının çok büyük bir yatırım başarısı olduğunu vurgulayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, şunları kaydetti:

“Marmaray 60,46 metre derinliği ile raylı sistemler tarafından kullanılan dünyanın en derin batırma tüp tüneline sahip. İlk etapta 5 istasyonla seferlere başlanan Marmaray, bugün 76,6 kilometre uzunluğunda 43 istasyonla vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Günlük 287 sefer ve 877 bin 72 yolcu kapasitesi bulunan Marmaray'ın tren işletmeciliğinde halan 34 adet 10 vagonlu, 20 adet 5 vagonlu olmak üzere toplam 54 adet tren setinde toplam 440 vagonluk araç filosu bulunuyor. Gebze-Halkalı arasındaki seyahat süresini 108 dakikaya düşüren Marmaray'da 10 yılda taşınan yolcu sayısı bir milyara ulaştı. 2023 yılında ise Marmaray ile yaklaşık 203 milyon yolcu taşınması hedefleniyor."

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“LONDRA’DAN PEKİN’E UZANAN HAT”

Londra'dan Pekin'e kesintisiz demir yolu taşımacılığı imkânı sunan Marmaray'ın sadece yolcu değil yük taşımacılığında da ön plana çıktığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Marmaray ile sadece şehir içi yolcu taşımacılığı değil, ana hat ve yük taşımacılığı da kesintisiz hale geldi. Marmaray’ın Gebze, Pendik, Bostancı, Söğütlüçeşme, Bakırköy ve Halkalı istasyonlarında YHT ve ana hat trenlerine hizmet veriliyor. Yüksek hızlı trenler, Marmaray’dan geçiş yaparak Halkalı’ya kadar ulaşırken gece saatlerinde de yük trenlerinin geçişi sağlanıyor. Marmaray'dan yurt içi ve yurt dışı yük trenleri geçiş yapıyor” diye konuştu.

ÇİN’DEN AVRUPA’YA GİDEN İLK YÜK TRENİ MARMARAY’I KULLANARAK TARİHE GEÇTİ

Çin-Türkiye parkurunu 12 günde ve Çin-Prag arasındaki toplam parkurunu ise 18 günde tamamlayan ilk uluslararası yük treni, Demir İpek Yolu üzerinden Çin'den Avrupa'ya giden ve Marmaray’ı kullanarak Avrupa'ya ulaşan ilk yük treni olarak tarihe geçtiğini hatırlatan Uraloğlu, “Marmaray, yurt içi yük taşımacılığında da çığır açtı. 8 Mayıs 2020 tarihinde, Gaziantep'ten Çorlu'ya plastik ham madde taşıyan yük treni, Marmaray'dan geçerek Marmaray'ı kullanan ilk yurt içi yük treni oldu. Marmaray Boğaz Tüp Geçişinden bugüne kadar 3 bin 29 yük treni geçerken bu trenlerden bin 610’u Avrupa yönüne, 1419’u ise Asya yönüne geçti ve çoğu ihracat yükü taşıdı. Derince-Tekirdağ feribotu aktarması ile yapılan yük taşımaların Marmaray ile kesintisiz olarak yapılmasıyla ara elleçleme ve feribot maliyetleri ortadan kaldırılırken hem zaman hem maliyet açısından rekabet edilebilir taşıma tarifeleri oluşturuldu" dedi.


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