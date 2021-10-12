FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Perakende satış hacmi ağustosta yıllık bazda yüzde 15 arttı

Perakende satış hacmi ağustosta yıllık bazda yüzde 15 arttı

12.10.2021 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin perakende satış endekslerini açıkladı. Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 artış kaydetti.

Perakende satış hacmi ağustosta yıllık bazda yüzde 15 arttı

Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 yükseldi. Ağustosta gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 7,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 23,4, otomotiv yakıtı satışları yüzde 6 arttı.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi ağustosta geçen aya göre yüzde 0,3 artış gösterdi. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1,8 yükselirken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,1, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,9 geriledi.

PERAKENDE CİRO

Cari fiyatlarla perakende ciro ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37,3 arttı. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 33,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 43,1, otomotiv yakıtı satışları yüzde 27,7 yükseldi.

Cari fiyatlarla perakende ciro ağustosta temmuz ayına göre yüzde 1,8 artış kaydetti. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 3,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1,8 artarken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,4 geriledi. (AA)

Son Dakika: Sanayide çarklar dönüyor! Kritik veriler açıklandıSanayide çarklar dönüyor! Kritik veriler açıklandı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kendisini satırla öldürmeye çalışan sevgilisi için gözyaşlarına boğulduKendisini satırla öldürmeye çalışan sevgilisi için gözyaşlarına boğuldu
PARTNERŞeffaf Gülşen!Şeffaf Gülşen!
Kritik veriler açıklandı! Çarklar dönüyorKritik veriler açıklandı! Çarklar dönüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Eski İçişleri Bakanı Güler'in yeğeni evinde ölü bulundu

Eski İçişleri Bakanı Güler'in yeğeni evinde ölü bulundu

Kilometrelerce yol aldı, Kırıkkale’de jandarmaya takıldı

Kilometrelerce yol aldı, Kırıkkale’de jandarmaya takıldı

Kripto para borsası kapılarını kapattı!

Kripto para borsası kapılarını kapattı!

Enerji sektörü: Elektriğe yüzde 40-45 zam yapılmalı

Enerji sektörü: Elektriğe yüzde 40-45 zam yapılmalı

Hareketlilik sürüyor! Günün ilk rakamları

Hareketlilik sürüyor! Günün ilk rakamları

Dolar, 9 TL seviyesini aştı

Dolar, 9 TL seviyesini aştı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

ABD'den açıklama geldi! Altın fiyatları fırladı

ABD'den açıklama geldi! Altın fiyatları fırladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Tarım Kredi fiyat listesini açıkladı!

Tarım Kredi fiyat listesini açıkladı!

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Komisyonda kabul edildi

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Komisyonda kabul edildi

Emekliye en az 1695 TL! 2000'den sonra emekli olanlar dikkat

Emekliye en az 1695 TL! 2000'den sonra emekli olanlar dikkat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.