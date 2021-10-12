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Son Dakika: Sanayide çarklar dönüyor! Kritik veriler açıklandı

12.10.2021 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanayi üretim endeksi ağustosta aylık bazda yüzde 5,4, yıllık bazda yüzde 13,8 arttı.

Son Dakika: Sanayide çarklar dönüyor! Kritik veriler açıklandı

TÜİK tarafından açıklanan sanayi üretim endeksine göre, ağustosta aylık bazda yüzde 5,4, yıllık bazda yüzde 13,8 arttı.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2021 yılı Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %9,4, imalat sanayi sektörü endeksi %14,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %9,4 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 5,4 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %1,7 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %6,3 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,2 azaldı.

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