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Perakende satışlar aralıkta arttı

13.02.2024 11:03 | Son Güncelleme:
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Perakende satış hacmi Aralık 2023'te yıllık yüzde 11,4 arttı. Gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,3 artış gösterdi.

Perakende satışlar aralıkta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2023 dönemine ilişkin perakende satış endekslerini açıkladı. Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, Aralık 2023'te yıllık bazda yüzde 11,4 artış kaydetti.

Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, geçen yılın son ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 1,7 yükseldi. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2,3, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,8 artış gösterdi.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi Aralık 2023'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,4 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 8,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 16,9, artarken otomotiv yakıtı satışları yüzde 5,1 düştü.

PERAKENDE CİRO

Cari fiyatlarla perakende ciro, Aralık 2023'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 80 arttı. Söz konusu ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 78,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 85,1, otomotiv yakıtı satışları yüzde 62,9 artış kaydetti.

Perakende ciro, Aralık 2023'te bir önceki aya kıyasla yüzde 4,3 yükseldi. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 4,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 5, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 1,9 arttı.

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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