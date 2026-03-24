Peş peşe zamların ardından akaryakıta indirim geliyor!

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılar Körfez bölgesini ateş çemberine aldı. Dünya petrolünün yüzde 30'a yakını Hürmüz Boğazı'ndan geçiyordu. Ancak İran'ın kontrolünde olan Hürmüz Boğazı'ndan geçmek savaş nedeniyle mümkün olmuyor ve bu da arz kesintileri nedeniyle fiyatlara olumsuz yansıyor.

PETROL FİYATLARINDA DALGALI SEYİR

Donald Trump’ın Truth Social hesabından savaşa yönelik yumuşama mesajları vermesi anında petrol fiyatlarını etkilemişti. Trump, şu cümleleri kurmuştu:



"Devam eden toplantı ve müzakerelerin başarısına bağlı olarak, İran’daki enerji tesisleri ve enerji altyapısına yönelik tüm askeri saldırıların beş günlük bir süre için ertelenmesini Savaş Bakanlığı’na talimat verdim"

Trump’ın bu açıklaması ile 96 dolar seviyesine kadar gerilemişti. Brent petrol dün günü 95,92 dolardan tamamladı. Bu sabaha ise kapanışa göre yüzde 3,7 artarak 99,52 dolar oldu.

AKARYAKITA İNDİRİM GELİYOR

Petrol fiyatlarındaki dengesiz seyir akaryakıt tabelasını doğrudan etkiliyor. Son alınan bilgilere göre akaryakıta indirim geliyor. Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 3,70 TL, benzinde ise 2,20 TL indirim yapılacak.



ÖTV İADESİ ALINACAK

İndirimlerin yüzde 75 oranı Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV iadesi alınacak kalan yüzde 25 oran ise pompa satış fiyatlarına yansıtılması bekleniyor.

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 63.01 TL

Motorin: 77.68 TL

LPG: 30.49 TL



ANADOLU YAKASI

Benzin: 62.87 TL

Motorin: 77.54 TL

LPG: 29.89 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 63.99 TL

Motorin: 78.82 TL

LPG: 30.37 TL



İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 64.26 TL

Motorin: 79.09 TL

LPG: 30.29 TL