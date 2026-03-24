Peş peşe zamların ardından akaryakıta indirim geliyor!

Orta Doğu’da devam eden savaş, Hürmüz Boğazı’nın kapalı olması enerji piyasaları altüst etti. Akaryakıta gelen art arda zamlardan en az seviyede etkilenilmesi için eşel mobil sistemi devreye alınmıştı. Buradaki tutarlarında erimesi ile zamlar doğrudan tabelaya yansıtılmaya başlanmıştı. Son gelişmelerden dolayı petrol fiyatlarının gerilemesi ile akaryakıta indirim geleceği öğrenildi. 24 Mart 2026 güncel akaryakıt fiyatları…

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılar Körfez bölgesini ateş çemberine aldı. Dünya petrolünün yüzde 30'a yakını Hürmüz Boğazı'ndan geçiyordu. Ancak İran'ın kontrolünde olan Hürmüz Boğazı'ndan geçmek savaş nedeniyle mümkün olmuyor ve bu da arz kesintileri nedeniyle fiyatlara olumsuz yansıyor.

PETROL FİYATLARINDA DALGALI SEYİR

Donald Trump’ın Truth Social hesabından savaşa yönelik yumuşama mesajları vermesi anında petrol fiyatlarını etkilemişti. Trump, şu cümleleri kurmuştu:

"Devam eden toplantı ve müzakerelerin başarısına bağlı olarak, İran’daki enerji tesisleri ve enerji altyapısına yönelik tüm askeri saldırıların beş günlük bir süre için ertelenmesini Savaş Bakanlığı’na talimat verdim"

Trump’ın bu açıklaması ile 96 dolar seviyesine kadar gerilemişti. Brent petrol dün günü 95,92 dolardan tamamladı. Bu sabaha ise kapanışa göre yüzde 3,7 artarak 99,52 dolar oldu.

AKARYAKITA İNDİRİM GELİYOR

Petrol fiyatlarındaki dengesiz seyir akaryakıt tabelasını doğrudan etkiliyor. Son alınan bilgilere göre akaryakıta indirim geliyor. Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 3,70 TL, benzinde ise 2,20 TL indirim yapılacak.
ÖTV İADESİ ALINACAK

İndirimlerin yüzde 75 oranı Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV iadesi alınacak kalan yüzde 25 oran ise pompa satış fiyatlarına yansıtılması bekleniyor.

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI
Benzin: 63.01 TL
Motorin: 77.68 TL
LPG: 30.49 TL
ANADOLU YAKASI
Benzin: 62.87 TL
Motorin: 77.54 TL
LPG: 29.89 TL
ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 63.99 TL
Motorin: 78.82 TL
LPG: 30.37 TL
İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 64.26 TL
Motorin: 79.09 TL
LPG: 30.29 TL

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
77.67
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
62.98
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
46.13
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
62.39
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
47.86
Gazyağı
94.48
