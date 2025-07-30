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Peşinat ve faiz yok… Emlak Konut, gayrimenkul sertifikasının detaylarını duyurdu! Üç seçenek var

Gayrımenkul sertifikasında detaylar netleşti! İstanbul’un Başakşehir ilçesinde hayata geçirilecek Damla Kent projesi, “Gayrimenkul Sertifikası” modeliyle halka arz ediliyor. 4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında Borsa İstanbul’da yapılacak talep toplama için Gayrimenkul Sertifikası’nın işlem kodu “DMLKT” olarak belirlendi.

Peşinat ve faiz yok… Emlak Konut, gayrimenkul sertifikasının detaylarını duyurdu! Üç seçenek var

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Emlak Konut tarafından geliştirilen, SPK onayı alan geleceğin gayrimenkul finansman çözümü Gayrimenkul Sertifikası, halka arz oluyor. Sertifikalar, Borsa İstanbul’da 4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında “DMLKT” işlem kodu ile yatırımcılarla buluşacak. Gayrimenkul Sertifikası’nın halka arz fiyatı, değerleme fiyatı üzerinden %25 indirimle 7,59 TL olarak belirlendi.

Emlak Konut’tan yapılan açıklamada, İstanbul Başakşehir’de hayata geçirilecek Damla Kent projesinde ev sahibi olmak isteyen vatandaşların, Gayrimenkul Sertifikası talep toplama döneminde Halk Yatırım, Ziraat Yatırım, Vakıf Yatırım başta olmak üzere tüm banka ve aracı kurumlardaki yatırım hesapları üzerinden, “DMLKT” işlem kodu kullanılarak dilediği kadar sertifika için talepte bulunulabileceği bildirildi.

Peşinat ve faiz yok… Emlak Konut, gayrimenkul sertifikasının detaylarını duyurdu! Üç seçenek var 1

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI NASIL ALINIR?

Damla Kent projesinden ev almak ya da gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen vatandaşların izleyeceği yol haritası şu şekilde açıklandı:

• Gayrimenkul Sertifikası alabilmek için Halk Yatırım, Ziraat Yatırım, Vakıf Yatırım başta olmak üzere herhangi bir banka ya da aracı kurumlarda yatırım hesabınızın bulunması gerekiyor.

• Banka veya aracı kurum şubelerinden ya da mobil/internet uygulamalarından yatırım hesabı açma talebi oluşturabilirsiniz.

• Hesap açılışı tamamlandıktan sonra hesabınız borsa işlemlerine uygun hale getirilir.

• 4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında, tüm banka ve aracı kurumlarda bulunan yatırım hesaplarınız üzerinden talepte bulunabilirsiniz.

• Mobil veya internet şubeleri üzerinden işlemler bölümünden Yatırımlar > Halka Arz > Hisse Senedi Halka Arz > Kesin Talep adımlarını izleyin.

• “DMLKT” işlem kodunu seçin, almak istediğiniz sertifika adedini girin, ödeme yöntemini belirleyin ve
işlemi onaylayın.

Proje Kuzey Marmara, TEM, O3 ve Basın Ekspres yollarına, 3 metro ve 1 tramvay hattına erişim kolaylığı sağlarken, İstanbul Havalimanı ve Başakşehir Şehir Hastanesi’ne de komşu konumunda.

Damla Kent projesinin halka arz olacak ilk etabında yer alan 1.540 konut, Gayrimenkul Sertifikası modeliyle satışa sunulacak. Yatırımcılar sertifikalarını biriktirerek ev sahibi olabilir ya da Borsa İstanbul’da alım-satım yaparak birikimlerini değerlendirebilir.

Peşinat ve faiz yok… Emlak Konut, gayrimenkul sertifikasının detaylarını duyurdu! Üç seçenek var 2

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI’NDA 3 SEÇENEK

Emlak Konut tarafından halka arz edilecek Gayrimenkul Sertifikası ile tasarruf sahiplerine üç farklı kazanç yöntemi sunuluyor.

1) Konut Edinme Hakkı (Asli Edim):

Yatırımcı, Damla Kent projesinden almak istediği ev için gerekli miktarda sertifikayı kendi bütçesine uygun şekilde biriktirir ve proje tamamlandığında istediği eve sahip olur.

2) Nakit Kazanma Hakkı (Tali Edim):

Gayrimenkul Sertifikası biriktiren yatırımcılar, ev almayı tercih etmedikleri durumda ‘Tali Edim’ yöntemine başvurabilir. TOKİ ve Emlak Konut, proje sonunda tali edim kapsamında daireleri açık artırmayla satışa çıkarır. Elde edilen gelir sertifika sahiplerinin yatırım hesaplarına payları oranında nakit olarak aktarılır.

3) Alım-Satım (Hisse Gibi İşlem):

Asli edim ya da tali edimi tercih etmeyen yatırımcılar, sertifikalarını Borsa İstanbul’da alıp satarak, piyasa koşullarına bağlı olarak kâr etme imkânına sahip olabilir.

Peşinat ve faiz yok… Emlak Konut, gayrimenkul sertifikasının detaylarını duyurdu! Üç seçenek var 3

PEŞİNAT, TAKSİT VE FAİZ YOK

Yeni nesil yatırım aracı olan Gayrimenkul Sertifikası, aynı zamanda vatandaşların peşinat, faiz ve taksit yükünü de ortadan kaldırıyor.

5 etaptan oluşacak Damla Kent Projesi kapsamında 5.325 adet konut ve 244 adet ticari ünite inşa edilecek. Projenin ilk etabında yer alan 1.540 konut, Gayrimenkul Sertifikası ile halka arz olacak.
Sürecin devamında ise ikinci etapta bulunan 674 konutun halka arz edilmesi planlanıyor.

Damla Kent projesinde halka arz edilecek konutlar ve karşılık geldiği sertifika adetleri şu şekilde:

• 62 m²’lik 175 adet 1+1 daire: 631.516 adet sertifika
• 88 m²’lik 1.076 adet 2+1 daire: 863.276 adet sertifika
• 144 m²’lik 758 adet 3+1 daire: 1.384.916 adet sertifika
• 194 m²’lik 205 adet 4+1 daire: 1.833.345 adet sertifika

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Emlak Konut Gayrimenkul sertifikası
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