Petlas'tan 'Abdülkadir Özcan' kararı: 'Yönetim kurulundaki görevinden azledildi'

THY’nin Dubai-İstanbul uçağında olay çıkaran Petlas yönetim kurulu üyesi Abdülkadir Özcan'ın yönetim kurulu üyeliğinden azline karar verildiği öğrenildi. Petlas tarafından yapılan açıklamada "14 Aralık 2024 itibariyle Yönetim Kurul üyemiz Abdülkadir Özcan’ın Petlas Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetim kurulu üyeliğinden azline karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.

THY uçağında olay çıkaran ve kara listeye alınan Özcan için Petlas tarafından yapılan ilk açıklamada şu şekildeydi:

“Kamuoyunun Dikkatine

13 Aralık 2024 tarihinde THY uçağında Yönetim Kurulu Üyemiz Abdülkadir Özcan’ın adının geçtiği olayı üzüntüyle karşıladık.

Bu olay hem ailemizin, hem de şirketimizin değerlerine aykırıdır. Sebebi ne olursa olsun savunulacak hiçbir yönü yoktur.

Tüm Türkiye kamuoyundan özür diler, konuyla ilgili şirket içinde gerekli kararların en kısa sürede uygulanacağını bilginize sunarız.

Türkiye kamuoyunun gündemini böyle bir olayla meşgul ettiğimiz için bir kez daha özür dileriz.

Saygılarımızla”



Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır