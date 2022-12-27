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Petrol, doğal gaz, dar ve orta gelirliye destek.... Bakan Nebati paylaştı: 'Mümkün olduğunca...'

27.12.2022 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küresel petrol fiyatlarında 2023 için talep büyümesi ile yükseliş beklenirken Nebati'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Nebati, "Petrol ve doğal gaz fiyatlarında yıl boyunca yaşanan fiyat dalgalanmalarının yarattığı maliyet artışlarını vatandaşlarımıza mümkün olduğunca yansıtmamak için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

Petrol, doğal gaz, dar ve orta gelirliye destek.... Bakan Nebati paylaştı: 'Mümkün olduğunca...'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, petrol ve doğal gaz fiyatlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, "Küresel petrol ve doğal gaz fiyatlarında yıl boyunca yaşanan fiyat dalgalanmalarının yarattığı maliyet artışlarını vatandaşlarımıza mümkün olduğunca yansıtmamak için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

Bakan Nebati, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"2021 yılında doğal gazda 69,3 milyar lira, elektrikte 11,5 milyar lira olmak üzere, toplamda 81 milyar liralık bir Hazine desteği ile hane başına yaklaşık 4 bin liralık sübvansiyon uyguladık. Bu yıl bu rakam 138 milyar lirayı bulmuş ve böylece sübvansiyon tutarı geçtiğimiz yıla göre yüzde 70 oranında artmıştır.

Önümüzdeki yıl da dar gelirli ve orta gelirli hane halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Hükümetimiz bu konudaki politikasını kararlılıkla sürdürecek.

Ayrıca yerli enerji kaynaklarımızın geliştirilmesiyle Hazine sübvansiyonlarının miktarı da düşecek. Bu kapsamda hedefimiz hane halkının ve sanayicinin enerji maliyetlerini mümkün olduğunca düşük tutmaktır.

"710 MİLYAR METREKÜPLÜK DOĞAL GAZ REZERVİ HAYIRLI OLSUN"

Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini paylaştığı, Türkiye'nin Sakarya ve Amasra Gaz Sahalarındaki toplam 710 milyar metreküplük doğal gaz rezervi ülkemize ve milletimize hayırlı olsun."

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Anahtar Kelimeler:
Nureddin Nebati doğal gaz Petrol

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