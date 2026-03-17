FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Petrol fiyatı belli oldu (17 Mart 2026) Yükselişte enerji fiyatları endişesi etkili

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası vadeli piyasalarda 103,90 dolardan işlem görüyor. Dünkü kapanışa göre yüzde 3,7'lik artış kaydedildi. Fiyatlardaki yükselişte, ABD ile İsrail ve İran arasında devam eden çatışmaların kısa sürede sona ermeyeceği ve arz kesintilerine yol açarak enerji fiyatlarını artıracağına yönelik endişelerin belirleyici olduğu aktarıldı.

Brent petrol fiyatı ne kadar? Brent petrol kaç dolar oldu? Dün 106,60 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 100,21 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.34 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 3,7 artışla 103,90 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 96,58 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, ABD ile İsrail ve İran arasında devam eden çatışmaların kısa sürede sona ermeyeceği ve arz kesintilerine yol açarak enerji fiyatlarını artıracağına yönelik endişeler belirleyici oldu.

Ham petrol fiyatları, önceki işlem gününde yaklaşık yüzde 5 gerilemesinin ardından toparlanırken Hürmüz Boğazı'ndan bazı gemilerin geçiş yaptığına ilişkin haberler fiyatlardaki yükselişi sınırladı. Ancak boğazdaki geçişlerin kısıtlı kalması ve deniz yolunun büyük ölçüde kapalı olması, arz tarafındaki risklerin sürdüğüne işaret etti.

ABD, İsrail ve İran arasında süren çatışmalar üçüncü haftasına girerken, taraflar arasında gerilimin yüksek seyrini koruduğu görüldü. İran, geçen hafta ülkenin önemli ihracat noktalarından Harg Adası'na yönelik saldırıların ardından Orta Doğu'daki ABD bağlantılı sektörleri hedef alabileceği uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump ise hafta sonu Çin'in de aralarında bulunduğu en az yedi ülkeye Hürmüz Boğazı'ndaki ticaretin yeniden başlatılması için çağrıda bulundu. Ancak bazı müttefik ülkelerin bölgeye gemi gönderme planlarının bulunmadığını bildirmesi, boğazdaki belirsizliğin sürmesine neden oldu.

Dünya petrol arzının yaklaşık yüzde 20'sinin sağlandığı Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler piyasalar tarafından yakından izlenirken, İran'ın ay başında fiilen kapattığı boğazdan Hindistan ve Pakistan bayraklı bazı tankerlerin geçiş yaptığı aktarıldı. İran daha önce bazı ülkelere ait gemilerin geçişine izin vereceğini, ABD ve müttefikleriyle bağlantılı gemilere ise müdahale edileceğini açıklamıştı.

Ayrıca, enerji fiyatlarındaki artışın enflasyon üzerindeki etkileri ve bu durumun küresel merkez bankalarının para politikalarına yansımaları da piyasaların gündeminde yer alıyor. Bu hafta ABD Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası'nın toplantıları yatırımcıların odağında olacak.

Brent petrolde teknik olarak 105,47 doların direnç, 102,67 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Canlı Skor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.