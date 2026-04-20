Petrol fiyatı sert yükseldi: Yüzde 7'lik artış

Orta Doğu'daki gerilimli süreç petrol fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. ABD-İran gerilimi ve Hürmüz Boğazı'nın tekrar kapanmasının etkisiyle petrol ve doğalgaz fiyatlarında sert yükseliş yaşandı.

Hande Dağ

Petrol ve doğalgaz fiyatları, ABD'nin hafta sonu İran'a ait bir gemiye müdahale ederek el koyması sonrası sert yükseliş kaydetti.

TANSİYON ARTTI

Hafta sonu, Tahran'ın gemilere ateş açtığı ve Hürmüz Boğazı'nda tekrar sıkı kontrol uygulamalarını devreye aldığına yönelik gelişmeler, bölgede olduğu gibi piyasada da tansiyonu artırdı.

Brent petrol, kritik geçiş hattının tekrar açıldığına yönelik açıklamaların ardından cuma günü yaşadığı kayıpların önemli bir bölümünü telafi edip yüzde 7,9'a kadar yükseldi. Avrupa doğal gaz fiyatlarında ise yüzde 11'e varan artış kaydedildi. İran, ABD'nin İran bağlantılı gemilere yönelik ablukasının ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini savunarak cumartesi günü boğazı tekrar kapattığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Umman Körfezi'nde Hürmüz Boğazı'na doğru ilerleyen ve uyarılara rağmen durmayan bir gemiye müdahale edilerek el konulduğunu duyurdu. Söz konusu gelişme, planlanan barış görüşmelerine dair karşılıklı açıklamaların hemen sonrasında yaşandı. Trump anlaşma ihtimaline işaret ederken, İran tarafı ise müzakereler için net bir zemin olmadığına vurgu yaptı.

"HABER AKIŞINA BAĞLI DALGALANMALAR"

Karobaar Capital LP'nin baş yatırım sorumlusu Haris Khurshid, piyasaların hâlâ bu sürece ilişkin risk primi taşıdığını fakat bunun tam olarak fiyatlanmadığını söyledi. Khurshid, mevcut durumun sürmesi durumunda petrol fiyatlarının kademeli olarak 105–115 dolar bandına yükselebileceğini, ancak haber akışına bağlı dalgalanmaların devam edeceğini aktardı.

Bir Beyaz Saray yetkilisine göre; ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, özel temsilci Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın salı günü yapılması planlanan görüşmeler için İslamabad'a gitmesinin beklendiği öğrenildi. Buna karşılık İran devlet televizyonunun, müzakere heyetinden bir yetkilinin bu toplantıya katılacağı yönündeki iddiaları yalanladığı öğrenildi.

Verilere göre pazar günü itibarıyla Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişi gerçekleşmezken, cumartesi günü en az 13 petrol tankeri rotasını değiştirerek Basra Körfezi'ne geri döndü.

YÜZDE 7'NİN ÜZERİNDE YÜKSELİŞ

Diğer yandan petrol fiyatları haftanın ilk gününde güçlü bir toparlanma kaydedip yüzde 7'nin üzerinde yükseldi. Cuma günü yüzde 9'dan fazla düşüş yaşayan petrol fiyatı, kısa sürede yön değiştirip yukarı yönlü hareket etti. Söz konusu yükselişte, ABD ile İran arasındaki ateşkes ihlali gerilimi ve Hürmüz Boğazı'nın tekrar kapanması etkili oldu.

Bölgedeki belirsizlik piyasaları direkt olarak etkilerken Brent petrol 6,56 dolar artışla 96,94 dolara, ABD ham petrolü (WTI) da 6,07 dolar artışla 89,92 dolara çıktı. Her ikisinde de artış oranı yüzde 7'nin üzerini buldu.

