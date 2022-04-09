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Petrol fiyatında ‘Ayçiçek’ senaryosu! Bu kez de Karadeniz’deki mayınlar…

09.04.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna tarafından Karadeniz'e döşenen mayınların fırtınada kopup sürüklenmeye başlaması bölge ülkelerinde tedirginlik oluştururken, akaryakıt fiyatlarını da tehdit etmeye başladı. Ürün tahliyesi için kilit bölge olan Karadeniz'de daha önce de Ayçiçek yağında sorun yaşanmıştı. Bu gelişmelerle petrol fiyatları için de yükseliş sinyalleri gelirken, analistler olası senaryoları paylaştı. İşte petrol fiyatlarına ilişkin haberin detayları...

Petrol fiyatında ‘Ayçiçek’ senaryosu! Bu kez de Karadeniz’deki mayınlar…

Hafta içinde Rusya'ya yönelik ABD ve Batılı ülkeler tarafından bir süredir açıklanması beklenen yeni yaptırımlar sonrası risk algısı arttı. İngiltere, Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın tüm varlıklarının dondurulmasına ve İngiliz firmalarının Rusya'ya tüm yeni dış yatırımlarının yasaklanmasına karar verdi. ABD ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kızlarını ve Rusya'nın önde gelen iki büyük bankası Sberbank ile Alfa Bank'ı yaptırım listesine aldı. Öte yandan Rusya'ya yeni yatırımlara da yasak getirildi.

Arz ve talep yönlü baskılarla volatilitenin sürdüğü petrol fiyatlarında ise Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) piyasaya süreceği petrol miktarını 120 milyon varil olarak duyurması ile sert düşüş yaşandı. Brent petrol, 98,3 dolara kadar gerilediği haftada, haftayı yüzde 1,9 azalışla 102,1 dolardan tamamladı.

PETROL FİYATLARI YÜKSELİŞE GÖZ KIRPIYOR

TGRT haberin internet sitesinde yer alan habere göre, ABD'nin özel petrol rezervinden 180 milyon varil satma kararı şimdilik petrol fiyatlarını düşürse de Rystad Energy'dien Claudio Galimberti karara ilişkin 'sorunun yalnızca yarısını çözer' değerlendirmesinde bulundu.

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Yetkililer petrol arzındaki artışın brent petrol ve akaryakıt fiyatlarında geçici bir düşüşe yol açacağını ancak uzun vadeli bir çözüm olmadığı sürece tekrar yükseleceğini ifade etti. Diğer yandan Petrol İhraç Eden Ülkeler (OPEC) tarafından da ek petrol arzı konusunda ilerleme kaydedilmesi Brent petrol fiyatlarındaki yükselişe göz kırpıyor.

BRENT PETROL 150 DOLAR OLUR MU?

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın girişinde konuştu. AB'nin dışişleri bakanlarının yaptırımlarının Rus petrolüne ambargoyu da içermesi konusunu 11 Nisan tarihinde görüşeceklerini duyurdu.

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Avrupa Konseyi başkanı Charles Michel, Avrupa Birliği'nin Rus petrol ve gazına "bir noktada" yaptırım uygulamak zorunda kalacağını bildirirken "Petrol ve hatta gazla ilgili önlemlere de er ya da geç ihtiyaç duyulacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Açıklamalar sonrası brent petrol fiyatının önümüzdeki günlerde 150 dolar seviyelerini test edebileceği ihtimali güç kazandı.

KARADENİZ’DEKİ MAYIN TAHIL VE PETROL FİYATLARINI ARTIRACAK

Odesa Körfezi açıklarında Ukrayna tarafından döşenen mayınların fırtınada kopup sürüklenmeye başlaması Karadeniz bölgesi ülkelerinde tedirginliğe neden oldu. Mayınların bulunduğu Karadeniz Bulgaristan, Romanya, Gürcistan ve Türkiye'nin yanı sıra savaşan Ukrayna ve Rusya tarafından paylaşılan Karadeniz, tahıl, petrol ve petrol ürünlerinin nakliyesi için kilit öneme sahip. Karadeniz nakliye rotasındaki yüzen mayınlara çarpma riski, bölgede halen seyir halinde olan birkaç ticari gemi için tehlikeleri artırıyorken yetkililer tedarik zincirlerini çalışır durumda tutmak için hükümetlerin güvenli geçişi sağlamaları gerektiğini söyledi.

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ITF'in Denizciler Kolu başkanı David Heindel, "Hükümetleri, tehdidi azaltmak ve bu çatışma bölgelerinin yakınında ticaret yapan gemilerin güvenli geçişini sağlamak için ellerinden gelen her şeyi yapmaya şiddetle çağırıyoruz" dedi.

Daha önce Rus limanlarında mahsur kalan Ayçiçek yağı gemileri fiyatlarına artmasına ve marketlerde yığılmalara neden olmuştu.

Benzer bir durum Karadeniz'deki mayın tehlikesi için de geçerli. Mayınların baştı Türkiye olmak üzere Romanya gibi Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin ticaretine etki etmesi, uzun vadede petrol fiyatlarının yükselmesini etkileyecek bir faktör olarak yorumlanıyor.

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3 SENARYO YUKARI, BARIŞ UMUDU AŞAĞIYA ÇEKİYOR

AB ve ABD'den gelen yaptırım haberlerinin, brent petrolde 150 dolar seviyelerinin konuşulmasının ana nedenleri olarak gösteriliyor. Bu senaryolara karşın iyimser gelişmeler, Rusya ve Ukrayna'nın İstanbul'da başlattığı süreç de fiyatları aşağıya çekecek faktörlerin başında geliyor. Bu etki 110 dolar seviyesinde seyreden fiyatları 103 dolara kadar çemişti. Ancak Rusya'nın Kiev yönetimi tarafından gönderilen anlaşma taslağını ret etmesi gibi olumsuz gelişmeler Brent petrolün ekmeğine yağ süren etkiler olarak gösteriliyor.

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