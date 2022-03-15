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Petrol fiyatında keskin düşüş! Yeniden 100 doların altında

15.03.2022 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşı ve dünya ülkelerinin Rusya'ya yaptırımları nedeniyle geçtiğimiz hafta 130 dolar seviyesini aşan Brent petrolde düşüş devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 101,41 dolardan işlem görüyor.

Petrol fiyatında keskin düşüş! Yeniden 100 doların altında

Dün 113,15 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 106,90 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 5,14 düşüşle 101,41 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 97,70 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda müzakere adımlarının arz endişelerini hafifletmesi ve dünyanın ikinci en büyük petrol tüketicisi Çin'de artan Kovid-19 vaka sayılarının talebi zayıflatacağı endişeleri etkili oldu. Petrol fiyatları yaklaşık son iki haftanın en düşük seviyelerini gördü.

Brent petrolde teknik olarak 104,72 ile 109,51 dolar aralığının direnç, 99,93 ile 95,14 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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