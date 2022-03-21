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Petrol fiyatında Suudi Arabistan gerginliği! Yeniden sıçradı…

21.03.2022 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş ve hafta sonu Ortadoğu'da ortamı geren saldırıların ardından petrol fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. Rusya-Ukrayna savaşı petrol piyasalarında etkisini sürdürürken, Suudi Arabistan'dan gelen haberler de piyasayı gerdi. Bu gelişmelerle brent petrol fiyatı yüzde 3’ten fazla yükselerek 111 doların üzerini gördü.

Petrol fiyatında Suudi Arabistan gerginliği! Yeniden sıçradı…

Ukrayna'da savaş birinci ayını doldurmaya hazırlanırken, petrol fiyatları yatırımcıların Ortadoğu'daki gelişmelere odaklanmasıyla yükseliş kaydetti. ABD tipi ham petrol ve Brent petrolde yüzde 3'lük yükseliş izlendi. Son gelişmelerin etkisiyle Brent petrolde 111 doların üzeri görüldü.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ile Ukrayna'nın temel konularda anlaşmaya yakın olduğunu ifade etmesine rağmen Ukrayna üst düzey yetkililerinden gelen açıklamalar Rusya'nın saldırıların dozunu artırdığına işaret etti.

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PETROL TESİSLERİNE SALDIRI

Rusya-Ukrayna savaşı petrol piyasalarında etkisini sürdürürken, Suudi Arabistan'dan gelen haberler de piyasayı gerdi. Arap koalisyonu, Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine gönderdiği 9 insansız hava aracı (İHA) ile bir balistik füzenin düşürüldüğünü duyurdu. Husilerin Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'da milli petrol şirketi Saudi Aramco tesislerinin de yer aldığı bazı noktaları balistik füze ve İHA'larla hedef aldıklarını kaydetti.

ÇİN'İN ÖNLEMLERİ DE YAKINDAN İZLENİYOR

Petrolde talep açısından ise Çin'in Kovid önlemleri yakından izleniyor. Ukrayna-Rusya savaşının etkisiyle petrol piyasalarında daha önce örneği az görülmüş bir dalgalanma yaşanmış, dalga boyu 10 dolarlara kadar yükselmişti.

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Piyasadan gelen son yorumlar petrolde dalgalanmanın bir miktar azaldığına işaret etti. SPI Asset Management Kurucu Ortağı Stephen Innes, piyasada volatilitenin bir ölçüde de olsa azaldığını belirtti. Arz riskinin korkulduğu kadar olmadığını belirten Innes Çin'in Kovid stratejisinin belirsiz olduğunu, piyasanın OPEC'in üretimi artırıp artırmayacağına odaklandığını söyledi.


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