Petrol fiyatları 2,5 ayın zirvesine çıktı

Petrol fiyatları AB ve Petrol piyasasının dikkatle takip ettiği Çin etkisiyle yükselişe geçti. Brent petrol 123 dolara yaklaşırken, ABD ham petrolü de 118 doları gördü.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, yıl sonuna kadar Rusya'dan petrol ithalatının yüzde 90'ına yasak getirecek 6. yaptırım paketi konusunda anlaşma sağladı.

Von der Leyen, Rusya'dan boru hattıyla sağlanan yüzde 10 oranındaki petrol konusunu ileride tekrar değerlendireceklerini ifade etti.

AB'nin Rusya'dan petrol ithalatının 3'te 2'sini deniz yoluyla, 3'te 1'inin de boru hattıyla gerçekleştiğini anımsatan von der Leyen, Druzhba boru hattının kuzey kısmının Polonya ve Almanya'ya, güney kısmının da Macaristan ve Slovakya'ya Rus petrolünü sağladığını anlattı.

Von der Leyen, Polonya ve Almanya'nın söz konusu boru hattından petrol ithal etmeyecekleri yönünde beyanları olduğuna işaret ederek, böylece uygulanacak yaptırımların Rus petrolünün yüzde 90'ını kapsayacağını belirtti.

ŞANGHAY 1 HAZİRAN'DA ÖNLEMLERİ KALDIRACAK

Petrol piyasasının dikkatle takip ettiği bir diğer konu olan Çin'in salgın önlemlerinde de gevşeme başlıyor.

Şanghay'da karantina önlemlerinin 1 Haziran'da kaldırılacağı duyuruldu.

Şanghay'da böylece taksiler de dahil olmak üzere özel araçların yeniden trafiğe çıkmalarına ve insanların düşük riskli alanlara giriş çıkışlarına izin verilecek.

Şanghay kenti yönetimi resmi WeChat hesabından yaptığı açıklamada, Huangpu nehri ile ayrılan bölgeleri birbirine bağlayan feribot da dahil olmak üzere otobüs ve demiryolu taşımacılığının temel faaliyetlerine 1 Haziran'dan itibaren yeniden başlayacağını ifade etti.

Açıklamada, "Kentimizdeki salgın durumu kontrol altına alındı ve durum iyileşmeye devam ediyor" denildi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkisi olan Brent petrolün piyasadaki durumu ve dolar kurundaki yükseliş sonrası motorin ve benzin fiyatları için son dakika gelişmeleri merak ediliyor. İşte güncel benzin motorin ve LPG litre fiyatları...

İSTANBUL

Benzin: 24,98 TL

Motorin: 24,44 TL

LPG: 11,40 TL

ANKARA

Benzin: 25,07 TL

Motorin: 24,48 TL

LPG: 11,60 TL

İZMİR

Benzin: 25,09 TL

Motorin: 24,49 TL

LPG: 11,40 TL



