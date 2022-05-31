FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Petrol fiyatları 2,5 ayın zirvesine çıktı

Petrol fiyatları 2,5 ayın zirvesine çıktı

31.05.2022 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Petrol fiyatları AB ve Çin etkisiyle hızlı yükseldi. Petrol fiyatları AB'nin Rusya'ya yönelik petrol ambargosu kararı ve Çin'de salgın önlemlerinin gevşetilmesinin etkisiyle 120 dolar seviyesinde bulunan brent petrol 123 dolara yaklaştı. Petrol fiyatlarındaki artış akaryakıt fiyatlarına yeni zam yapılma ihtimalinin güçlendirdi.

Petrol fiyatları 2,5 ayın zirvesine çıktı

Petrol fiyatları AB ve Petrol piyasasının dikkatle takip ettiği Çin etkisiyle yükselişe geçti. Brent petrol 123 dolara yaklaşırken, ABD ham petrolü de 118 doları gördü.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, yıl sonuna kadar Rusya'dan petrol ithalatının yüzde 90'ına yasak getirecek 6. yaptırım paketi konusunda anlaşma sağladı.

Von der Leyen, Rusya'dan boru hattıyla sağlanan yüzde 10 oranındaki petrol konusunu ileride tekrar değerlendireceklerini ifade etti.

AB'nin Rusya'dan petrol ithalatının 3'te 2'sini deniz yoluyla, 3'te 1'inin de boru hattıyla gerçekleştiğini anımsatan von der Leyen, Druzhba boru hattının kuzey kısmının Polonya ve Almanya'ya, güney kısmının da Macaristan ve Slovakya'ya Rus petrolünü sağladığını anlattı.

Von der Leyen, Polonya ve Almanya'nın söz konusu boru hattından petrol ithal etmeyecekleri yönünde beyanları olduğuna işaret ederek, böylece uygulanacak yaptırımların Rus petrolünün yüzde 90'ını kapsayacağını belirtti.

petrol5

ŞANGHAY 1 HAZİRAN'DA ÖNLEMLERİ KALDIRACAK

Petrol piyasasının dikkatle takip ettiği bir diğer konu olan Çin'in salgın önlemlerinde de gevşeme başlıyor.

Şanghay'da karantina önlemlerinin 1 Haziran'da kaldırılacağı duyuruldu.

Şanghay'da böylece taksiler de dahil olmak üzere özel araçların yeniden trafiğe çıkmalarına ve insanların düşük riskli alanlara giriş çıkışlarına izin verilecek.

Şanghay kenti yönetimi resmi WeChat hesabından yaptığı açıklamada, Huangpu nehri ile ayrılan bölgeleri birbirine bağlayan feribot da dahil olmak üzere otobüs ve demiryolu taşımacılığının temel faaliyetlerine 1 Haziran'dan itibaren yeniden başlayacağını ifade etti.

Açıklamada, "Kentimizdeki salgın durumu kontrol altına alındı ve durum iyileşmeye devam ediyor" denildi.

benzin10

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkisi olan Brent petrolün piyasadaki durumu ve dolar kurundaki yükseliş sonrası motorin ve benzin fiyatları için son dakika gelişmeleri merak ediliyor. İşte güncel benzin motorin ve LPG litre fiyatları...

İSTANBUL
Benzin: 24,98 TL
Motorin: 24,44 TL
LPG: 11,40 TL

ANKARA
Benzin: 25,07 TL
Motorin: 24,48 TL
LPG: 11,60 TL

İZMİR
Benzin: 25,09 TL
Motorin: 24,49 TL
LPG: 11,40 TL

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trafik kazalarında otomobil sahibini ilgilendiren emsal kararTrafik kazalarında otomobil sahibini ilgilendiren emsal karar
Dikkat çeken sözler: 'Benzin ve motorin 6 TL düşer'Dikkat çeken sözler: 'Benzin ve motorin 6 TL düşer'
Yeni ucuz konut hamlesi: Arazi kamudan, ev vatandaştan!Yeni ucuz konut hamlesi: Arazi kamudan, ev vatandaştan!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Liseli 2 kızın başına gelenden sonra herkes ayaklandı

Liseli 2 kızın başına gelenden sonra herkes ayaklandı

Esenyurt'ta çocuğa taciz iddiası! Mahalle sokağa döküldü

Esenyurt'ta çocuğa taciz iddiası! Mahalle sokağa döküldü

3600 ek göstergede kapsam genişliyor!

3600 ek göstergede kapsam genişliyor!

Bu iş 40 günde 20 bin lira kazandırıyor

Bu iş 40 günde 20 bin lira kazandırıyor

Fiyatlar yüzde 80 arttı! Firmalar çözümü böyle buldu...

Fiyatlar yüzde 80 arttı! Firmalar çözümü böyle buldu...

Emlak vergisi ödemeleri için son gün geldi

Emlak vergisi ödemeleri için son gün geldi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Bir de gençliğini görün! 22 yaşındaki hali olay oldu

Bir de gençliğini görün! 22 yaşındaki hali olay oldu

Seviştikten sonra hafızasını kaybetti! Gerekçesi inanılmaz

Seviştikten sonra hafızasını kaybetti! Gerekçesi inanılmaz

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Dünyanın en yaşlı erkeği! İnsanlığa 4 tavsiye verdi

Dünyanın en yaşlı erkeği! İnsanlığa 4 tavsiye verdi

Törende giyecekleri elbise okulun onayından geçecek!

Törende giyecekleri elbise okulun onayından geçecek!

Pürüzsüz bir cilt için Braun Silk Expert Pro 5 incelemesi ve kullanıcı yorumları

Pürüzsüz bir cilt için Braun Silk Expert Pro 5 incelemesi ve kullanıcı yorumları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.