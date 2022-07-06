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Petrol fiyatları çakıldı! 25 Nisan'dan bu yana ilk

06.07.2022 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşla birlikte 130 dolara kadar yükselen petrol fiyatları 25 Nisan'dan bu yana bir ilk yaşandı. Petrol fiyatları 100 doların altına indi

Petrol fiyatları çakıldı! 25 Nisan'dan bu yana ilk

Petrol fiyatları, merkez bankalarının yükselen enflasyonu kontrol altına almak için para politikasını sıkılaştırmasının ardından ekonomilerde beklenen resesyona ilişkin endişelerle düşüş göstermeye devam ediyor.

Brent petrolün varil fiyatı, saat 17.30 itibarıyla yüzde 2,71 azalarak 99,98 dolardan işlem görüyor. Brent petrol varil fiyatının 25 Nisan'dan bu yana ilk kez 100 doların altına düşmesi dikkati çekti.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı da yüzde 3,44 düşüşle 96,06 dolardan alıcı buldu. Dün Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı, 11 Mayıs'tan bu yana ilk kez 100 doların altına inmişti.

Merkez bankalarının yükselen enflasyonu kontrol altına almak için para politikalarında sıkılaşmaya gitmesi, ekonomilerde resesyon beklentilerini artırırken, resesyon beklentilerinin güçlenmesi, talebin azalacağına yönelik endişeleri beraberinde getiriyor. (AA)

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