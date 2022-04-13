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Petrol fiyatları için dikkat çeken tahmin! Herkes bu rakamı konuşuyor...

13.04.2022 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küresel enerji sektörü yöneticilerinin önemli bir kısmı, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş nedeniyle rekor kıran petrol fiyatlarının en az yıl sonuna kadar 100 doların üzerinde kalacağını öngörüyor. Batı Afrika önümüzdeki 2 yıl için en büyük arama fırsatları bulunan bölge olarak öne çıktı.

Petrol fiyatları için dikkat çeken tahmin! Herkes bu rakamı konuşuyor...

Londra merkezli Enerji Konseyi’nin yapmış olduğu ankette petrol fiyatlarına ilişkin çarpıcı bir analiz ortaya koyuldu. Buna göre uluslararası 517 şirket yöneticisinin yüzde 50'si petrol fiyatlarının en az yıl sonuna kadar 100 doların üzerinde seyredeceğini, yüzde 46,8'i ise 75-100 dolar aralığında gerçekleşeceğini düşünüyor. Liderlerin yüzde 33,6'sı enerji dönüşümünü uzun vadede fırsat olarak görürken, hidrojen, güneş ve rüzgarın "en fazla araştırma yaptıkları alternatif teknolojiler" olduğunu belirtiyor.

Sektörün geleceğine yönelik yapılan araştırmada, ankete katılanların yarısı, petrolde jeopolitik gerilimler nedeniyle artan varil fiyatının yıl sonuna kadar 100 doların üzerinde kalacağını öngörürken, fiyatların 75-100 dolar aralığında seyredeceğini düşünenlerin oranı ise yüzde 46,8 seviyesinde. Ankete katılan sektör yöneticilerinin sadece yüzde 2,7'si petrolün varil fiyatının 50 dolar bandında olacağını tahmin ederken, hiçbir sektör lideri fiyatların 50 doların altına düşmesini beklemiyor.

EN BÜYÜK FIRSATLAR BATI AFRİKA'DA

Yüksek petrol fiyatları yatırımlar için zemin oluştursa da sektör liderlerinin yüzde 25,3'ü sermayeye erişim sıkıntısının bu yıla ilişkin büyüme planlarını yavaşlatacağını düşünüyor. Katılımcıların yüzde 21,7'si ise düzenlemelerdeki değişikliklerin şirket büyüme planlarını etkileyeceğini öngörüyor. Katılımcıların yaklaşık yüzde 48,2'si petrol ve doğal gazın uzun dönemli stratejilerinde eşit şekilde yer alacağını, yüzde 19'u ise bu alanlarda uzun dönemli strateji oluşturmayacağını ifade ediyor.

Liderlerin yüzde 60'ı petrol ve doğal gaz aramanın faaliyetlerinde önemli bir rol oynamaya devam edeceğini belirtirken, yüzde 24'ü aksi yönde düşünüyor. Batı Afrika, katılımcıların yüzde 19,9'u için gelecek 24 ayda en büyük arama fırsatları bulunan bölge olarak öne çıkıyor. Bu bölgeyi yüzde 13,5 ile Güney Amerika ve yüzde 11,6 ile Guyana takip ediyor.

Sektör temsilcilerinin yüzde 28'i bu yıl özel sermayeden, yüzde 18,1'i ise finans kuruluşlarından finansman kullanmayı planlıyor.

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YENİLENEBİLİR ENERJİ LİDERLERİN GÜNDEMİNDE

Enerji sektörü liderlerinin yüzde 33,6'sı uzun vadede temiz enerji dönüşümünü fırsat olarak görürken, yüzde 25'i petrol yerine doğal gaz üretimini artırmanın daha fazla fırsat sunacağını düşünüyor. Sektör yöneticilerinin kısa ve uzun vadede fırsat olarak gördüğü teknolojiler ise hidrojen, güneş, rüzgar ve karbon yakalama teknolojileri olarak öne çıkıyor. Ankete katılanların yüzde 20,3'ü hidrojeni, yüzde 18'i güneş, yüzde 15,3'ü rüzgar ve yüzde 15'i de karbon tutma ve yakalama teknolojilerini "en fazla araştırdıkları alternatif teknolojiler" olarak ifade ediyor.

Katılımcıların yüzde 10,3'ü batarya depolama ve yüzde 10'u jeotermal alanında araştırma yaptığını belirtiyor. Sektör liderlerinin yüzde 42'si 2022-2023 döneminde yeşil girişimlerinden gelir beklemiyor, yüzde 43'ü ise şirketlerinin kapsayıcı bir çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim programı olduğunu belirtiyor. Ankete katılanların yüzde 22,6'sı yeni dijital teknolojilerin önündeki en büyük bariyerin yatırım eksikliği, yüzde 21,8'i ise "kurum kültürü" olduğunu düşünüyor.


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