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Petrol fiyatları için rakam verdiler: ‘Beklenmedik bir olay’ olmazsa…

19.07.2023 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Petrol fiyatları Rusya-Ukrayna Savaşı’nın başladığı günden itibaren dalgalı bir seyirde ilerlemeye devam ederken Citigroup'tan yeni bir fiyat tahmini geldi. dev kuruma göre petrol fiyatının 90 doların üzerine çıkması için "beklenmedik bir olay" gerekli.

Petrol fiyatları için rakam verdiler: ‘Beklenmedik bir olay’ olmazsa…

Citigroup'un küresel emtia araştırma başkanı Ed Morse, petrolde varil fiyatınına 70 doların altına düşmesinin olası görünmediğini belirtirken, fiyatların 90 dolar/varil seviyesinin üzerine çıkması için ise "beklenmedik bir olay" gerektiğini söyledi.

Bloomberg TV'ye konuşan Morse, Brent ham petrol fiyatlarının birkaç temel faktörden dolayı 70 dolar/varil civarında destek bulduğunu ifade etti. "OPEC+ petrol fiyatlarının bu seviyenin altına düşmesini istemiyor ve fiyatları desteklemek için üretimi azaltma konusunda istekli olduklarını gösterdi" değerlendirmesini yapan Morse, beklentilerinin oluşmasında etkili diğer bir faktörün ise ABD'nin Stratejik Petrol Rezervini 70 dolar civarındaki fiyatlarla doldurma taahhüdü olduğunu vurguladı.

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Arzda sıkışıklık dikkate alındığında petrolün 90 doların üzerine çıkmasının olası görünmediğini belirten Morse, ancak aşırı hava olaylarının, kasırgalar da dahil olmak üzere, görünümü değiştirebileceğini ifade etti. Morse ayrıca, fosil yakıtlara yatırım yapmaya engeller ve talepteki azalmanın piyasada daha fazla volatiliteye neden olduğunu da savundu.

Petrol piyasasının arz sıkıntısı ve aşırı arz arasında hareket edeceğini belirten Morse, "Ancak aşırı arz bizi 20 dolara veya negatif fiyatlara kadar düşürecek kadar büyük olmayacak, ve arz sıkıntısı bizi 100 doların üzerine çıkaracak kadar büyük olmayacak, ama bu piyasada volatilite anlamına gelecek" dedi.


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petrol fiyatı

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