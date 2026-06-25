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Petrol fiyatları savaş öncesi seviyelere geriledi

Küresel petrol fiyatları, Orta Doğu'da aylardır piyasaları baskılayan çatışmalara ilişkin endişelerin hafiflemesi ve Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatların yeniden hız kazanmasıyla savaş öncesi seviyelere geriledi.

Petrol fiyatları savaş öncesi seviyelere geriledi

Dün 76,76 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, günü 73,87 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 12.06 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 1,4 azalarak 72,83 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de 69,19 dolardan alıcı buldu.

Brent petrolün varil fiyatı, ABD/İsrail-İran Savaşı'nın başladığı 28 Şubat'tan bir gün önceki son işlem gününü 72,48 dolardan tamamlayarak çatışmalar öncesindeki son kapanış seviyesini kaydetmişti.

Savaşın enerji arzına etkilerine yönelik endişelerin arttığı dönemde yükselişini hızlandıran Brent petrol, süreçte en yüksek kapanışını ise 31 Mart'ta varil başına 118,35 dolarla görmüştü.

Fiyatların zirveyi görmesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile anlaşma sağlanmaması halinde neler yaşanabileceğine yönelik tehditlerde bulunması ve böyle bir durumda Basra Körfezi'ndeki Hark Adası, elektrik santralleri ve petrol kuyularını hedef alacaklarını açıklaması etkili olmuştu.

Trump, söz konusu "yok edici saldırıyı", "(İran'daki) eski rejimin 47 yıllık terör saltanatı boyunca İran'ın katlettiği ve öldürdüğü birçok askerin intikamı" olarak nitelendirmişti.

Ancak çatışmaların en yoğun döneminde arz kesintisi korkularıyla 100 doların üzerine çıkan Brent petrol, Hürmüz Boğazı'nın kapanabileceğine yönelik endişelerin azalmasıyla son haftalarda sert düşüş kaydetti.

Haziran başında yaklaşık 97 dolar seviyesinde seyreden Brent petrol, ay ortasından itibaren hızlanan düşüşle savaş dönemindeki kazanımlarını büyük ölçüde geri verdi.

Piyasalarda, boğazdan geçen tanker trafiğinin yeniden artması ve bölgede petrol akışının normale dönmeye başlaması arz güvenliğine ilişkin kaygıları azaltırken, yatırımcılar da fiyatlara yansıttıkları jeopolitik risk primini geri çekti.

ABD Enerji Bakanı Chris Wright, Reuters Küresel Enerji Forumu'nda katıldığı bir söyleşide, Hürmüz Boğazı'ndan son 24 saatte yaklaşık 72 gemi ve 20 milyon varil petrolün geçtiğini belirtti.

Analistler, petrol piyasasında son haftalarda görülen düşüşün temel nedenleri arasında arz kesintisi riskinin azalması, İran petrolünün küresel piyasalara daha fazla dönebileceği beklentisi ve savaş kaynaklı belirsizliklerin hafiflemesini gösteriyor.

Bununla birlikte uzmanlar, fiyatlardaki düşüşe rağmen piyasanın jeopolitik gelişmelere karşı hassasiyetini koruduğunu belirtiyor. Hürmüz Boğazı'ndaki akışın yeniden aksaması veya diplomatik süreçte yaşanabilecek olası bir bozulmanın petrol fiyatlarında yeni dalgalanmalara neden olabileceği ifade ediliyor.

Brent petrolde teknik olarak 71,95 doların destek, 73,87 doların ise direnç bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Petrol fiyat
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