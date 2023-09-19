FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Petrol fiyatları yılın zirvesinde! Dev kurum 2023 sonu için tahminini açıkladı

Petrol fiyatları yılın zirvesinde! Dev kurum 2023 sonu için tahminini açıkladı

19.09.2023 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistan’ın kesinti kararları ile petrol fiyatlarındaki yükseliş hız kazandı. Brent petrol fiyatı 95 doların üzerine yükselerek yılın zirvesine çıktı. ABD’li Citi, petrol için yaptığı yıl sonu fiyat tahmininde ortalama olarak 84 dolar olabileceğini belirtti.

Petrol fiyatları yılın zirvesinde! Dev kurum 2023 sonu için tahminini açıkladı

Dün 94,95 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 94,43 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün 95 doların üzerini görmesinin ardından 94,91 dolar seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 91,24 dolardan alıcı buldu.

YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNİ GÖRDÜ

Petrol fiyatları, yılın son çeyreğinde küresel arz sıkıntısı yaşanacağı endişesiyle yılın en yüksek seviyesinde seyrediyor. Suudi Arabistan ve Rusya'nın uzun süreli üretim kesintilerinin arz talep dengesindeki açıklığı artıracağı tahmin ediliyor.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Salman, dün OPEC+ ülkelerinin kesinti kararını savunarak, uluslararası enerji piyasalarında oynaklığı sınırlamak için hafif düzenlemelere ihtiyaç olduğunu ifade etti. Bakan, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de talebe yönelik endişelerin ve küresel merkez bankalarının enflasyonla mücadele kapsamında yol haritasına ilişkin belirsizliklerin yakından takip edilmesi gerektiğini kaydetti.

Küresel arz endişesini destekleyici bir diğer veri dün ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nden (EIA) geldi. EIA, ABD'nin kaya petrolü üretiminin yüksek olduğu bölgelerde üretimin Ekim’de günde 9,4 milyon varille Mayıs’tan bu yana en düşük seviyesine gerileyeceğini açıkladı.

CITI’DEN PETROL FİYATLARI TAHMİNİ

ABD'nin en büyük finans kuruluşlarından Citi Research yayınladığı raporda, 2023 yılı son çeyreği ve 2024 yılı için ortalama petrol fiyatı tahminlerini açıkladı. Brent petrolü için ortalama fiyat tahminini yılın dördüncü çeyreği için 84 dolar olarak belirleyen Citi, yıl sonunda ortalama fiyat beklentisini de 78-82 dolar/varil aralığında belirledi.
Citi ayrıca 2024 yılında petrol fiyatının 70 dolar/varile kadar hareket etmesini beklediklerini belirtti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rekabet Kurulu'ndan, özel yurtlara soruşturmaRekabet Kurulu'ndan, özel yurtlara soruşturma
Bakan Şimşek'ten 'finansman' mesajı: 'Haziran'dan bu yana...' diyerek duyurdu: 10,4 milyar dolar...Bakan Şimşek'ten 'finansman' mesajı: 'Haziran'dan bu yana...' diyerek duyurdu: 10,4 milyar dolar...
Yanıltıcı reklama ceza yağdıYanıltıcı reklama ceza yağdı
Anahtar Kelimeler:
Petrol

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İnşaat işçisi metrelerce yüksekten demir çubukların üzerine düştü

İnşaat işçisi metrelerce yüksekten demir çubukların üzerine düştü

Çok satanlarda zirvede! Terrex koleksiyonunun en sevileni indirimde

Çok satanlarda zirvede! Terrex koleksiyonunun en sevileni indirimde

9 yaşındaki öğrenci öğretmeni tarafından metal cetvelle darp edildi

9 yaşındaki öğrenci öğretmeni tarafından metal cetvelle darp edildi

Sevgilisinin kocası evi bastı! Böyle kaçmaya çalıştı

Sevgilisinin kocası evi bastı! Böyle kaçmaya çalıştı

Teknoloji harikası Bose kulaklıkta kaçırılmayacak fırsat

Teknoloji harikası Bose kulaklıkta kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.