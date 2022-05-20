Petrol fiyatlarında yükseliş sürüyor! Son 3 ayın en uzun...

Petrol sınırlı miktarda da olsa bu haftayı kazançla kapatmaya hazırlanıyor.

ABD ham petrolü haftanın son işlem gününde 111 doların altına gevşese de, haftalık bazda yüzde 0,3 primli. Brent petrol de 111 dolar civarından işlem görüyor.

Haftanın son işlem gününde Çin'den gelen haber akışı piyasa üzerinde etkisini gösteriyor. Çin'de kredi faiz oranlarında yapılan rekor indirimi piyasalardaki ekonomik kaygıları bir ölçüde azaltırken, salgınla mücadele eden Şanghay'da 5 günün ardından karantina bölgeleri dışında Kovid-19 vakası tespit edilmesi önlemlere yönelik endişeleri yeniden gündeme getirdi.

Dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden Çin'de Omikron vakalarının tetiklediği salgın nedeniyle uygulanan karantina tedbirlerinin 8. haftasına girilen Şanghay'da, imalat, inşaat ve ticaret şirketleri faaliyetlerini kapalı devre salgın koruma tedbirleri altında yürütüyor.

Öte yandan, AB, Rus petrol ve doğal gazına bağımlılığını sona erdirmek için enerji alanında 300 milyar avroluk yatırım yapılmasının planlandığını bildirdi.



