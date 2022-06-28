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'Petrol fiyatlarındaki artış kasıtlı' iddialarına rakamla cevap verdiler: 3 milyon varilden fazla...

28.06.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşıyla rekor seviyelere yükselen petrol fiyatları için önemli bir gelişme yaşandı. Fiyatların düşmemesi için Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve diğer üretici ülkelerde üretimin düştüğü yönünde iddiaların gündeme gelmesinin ardından açıklanan veri dikkat çekti. Buna göre BAE'de petrol üretiminin günlük 3 milyon varilin üzerine çıktığı ifade edildi.

'Petrol fiyatlarındaki artış kasıtlı' iddialarına rakamla cevap verdiler: 3 milyon varilden fazla...

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji Bakanı Suheyl el-Mezrui, ülkesinin günlük petrol üretiminin 3 milyon varilin üzerine çıktığını bildirdi.

Ülkenin resmi haber ajansı WAM'da yer alan habere göre Mezrui, BAE'nin petrol üretimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BAE'nin günlük petrol üretiminin 3 milyon varilin üzerine çıktığını aktaran Mezrui, bunun da Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubundaki BAE için belirlenen günlük 3,168 milyon varillik üretimin tavanına yaklaşan bir oran olduğuna işaret etti.

BAE'li Bakan Mezrui, ülkesinin OPEC+ grubuyla varılan anlaşmaya süresinin sonuna kadar bağlı kalacaklarının altını çizdi.

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OPEC TOPLANIYOR

Petrol fiyatlarının düşmemesi için BAE ve diğer üretici ülkelerde üretimin düştüğü yönünde iddialar gündeme gelmişti.

OPEC'e üye ülkelerin yarın gerçekleştirmesi planlanan toplantısından sonra OPEC+ grubunun da küresel petrol piyasalarındaki gelişmeleri ele almak üzere 30 Haziran'da toplantı yapması bekleniyor.

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