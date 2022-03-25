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Petrol fiyatlarındaki yükselişler yataya döndü

25.03.2022 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Petrol fiyatlarında Avrupa Birliği liderlerinin Rusya'ya yönelik petrol ambargosu kararından kaçınmalarının etkisiyle son günlerdeki yükseliş ivmesi yerini yatay bir görünüme bıraktı. ABD-AB liderlerinin temaslarında Rus petrolüne yönelik yeni yaptırımların açıklanacağına ilişkin beklentiler hafta boyunca etkili olmuş, bu beklentilerin yarattığı etkiyle ABD ham petrolünde bu hafta yüzde 8, Brent petrolde ise yüzde 11 artış izlenmişti.

Petrol fiyatlarındaki yükselişler yataya döndü

Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin diplomasi ve yaptırım adımları küresel petrol piyasalarının odağındaki yerini koruyor.

ABD Başkanı Joe Biden, dün Brüksel'de düzenlenen NATO, G7 ve AB Liderler Zirvesine katılmasının ardından, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile ortak açıklama yayımladı.

ABD ve AB'nin benzer düşünen ortaklarla birlikte yaptırımlarını güçlendirdiği belirtilen açıklamada, enerji arz güvenliğini sağlamak ve Rus fosil yakıtlarına bağımlılığı azaltmak için iş birliğinde somut adımlar atıldığı kaydedildi.

Biden, ayrıca Rusya'nın G20 ülkeleri arasından çıkarılmasını desteklediklerini ifade etti.

Diğer tarafta ise Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Bütçe Komitesi Başkanı Pavel Zavalnıy, Rusya ile dost olan ülkelerle enerji ticaretini yerel para birimleriyle, gerekirse Bitcoin'le de yapabileceklerini söyledi.

Öte yandan, uzmanlar, ABD'nin Çin'e Rusya'ya yardım etmemesi konusunda uyarıda bulunmasına karşın, Çin'in Rusya'dan iskontolu petrol aldığına yönelik söylentilerin iki ülke arasında tansiyonu yükseltebileceği endişesinin de fiyatlar üzerinde etkili olduğunu kaydetti.

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KAZAKİSTAN PETROL İHRACATININ DURMASI ARZ ENDİŞELERİNİ ARTIRIYOR

Kazakistan petrolünü Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Novorossiysk terminaline taşıyan Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'nda sevkiyatın, Novorossiysk Deniz Terminali'nin Karadeniz'de yaşanan fırtına ve devam eden kötü hava şartları nedeniyle hasar görmesi sonucunda tamamıyla durması da arz endişelerini artırdı.

Kazakistan Enerji Bakanlığı, ülkenin petrol ihracatının yaklaşık yüzde 80'inin yapıldığı hattın durmasının ardından sevkiyat için alternatif güzergahlar araştırdıklarını bildirdi.

Brent petrolde teknik olarak 120,10 ile 122,35 dolar aralığının direnç, 117,85 ile 115,60 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

JPMORGAN'DAN YENİ PETROL ÖNGÖRÜSÜ

JPMorgan Chase & Co.’ya göre petrol talebinde düşüş önümüzdeki dönemde daha belirgin şekilde hissedilecek. JPMorgan analistleri, “Yüksek fiyatlar açık bir şekilde şu anda dünyadaki talebi düşüren tek faktör değil” dedi.

Petrol fiyatlarının halihazırda 100 doları aşmasının tüketicileri zorladığına işaret edilen raporda; Ukrayna-Rusya savaşı, Rusya’ya yönelik yaptırımlar ve Çin’deki Mmikron salgınının yüksek fiyatlardan daha fazla etki gösterdiğine işaret edildi.

JPMorgan ikinci çeyrek için petrol talebi tahminini günlük 1,1 milyon azalttı ve kalan iki çeyrek için öngörüsünü de yaklaşık 500 bin varil geri çekti.


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