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Petrol fiyatlarındaki yükseliş durdurulamıyor

01.03.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 103,2 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatlarındaki yükselişte, Rusya ve Ukrayna savaşında artan tansiyon ve iki ülke arasında dün yapılan müzakerelerde ateşkese dair istenilen sonucun çıkmaması etkili oldu. Petrol fiyatları geçen hafta Rusya’nın Ukrayna’yı resmen işgale başlaması ile 105 doları görerek 7.5 yılın zirvesine oturmuştu.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş durdurulamıyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 103,2 dolardan işlem görüyor.Petrol fiyatlarındaki yükselişte, Rusya ve Ukrayna savaşında artan tansiyon ve iki ülke arasında dün yapılan müzakerelerde ateşkese dair istenilen sonucun çıkmaması etkili oldu.

Dün 105,07 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 97,97 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 15.08 itibarıyla kapanışa göre yüzde 5,36 artışla 103,2 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 99,86 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, Rusya ve Ukrayna savaşında artan tansiyon ve iki ülke arasında dün yapılan müzakerelerde ateşkese dair istenilen sonucun çıkmaması etkili oldu. Rusya'ya uygulanan yaptırımların arzda önemli bir kesintiye yol açacağı endişeleri de fiyatların yükselmesini destekledi. Bu endişeler, ABD ve müttefiklerinin bu arz kesintisini hafifletmek için koordineli bir şekilde piyasaya ham petrol vereceği yönündeki konuşmaların önüne geçti.

Ayrıca, ABD ve Avrupalı ülkelerin Rusya'ya karşı açıkladığı ekonomik yaptırımlar sonrası bp, Equinor ve Shell ülkedeki yatırımlarından çekildi. Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekat nedeniyle diğer bazı şirketlerin de bu yolda kararlar vermesi bekleniyor.

DOĞAL GAZ VE KÖMÜR FİYATLARI DA YÜKSELDİ

Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar nedeniyle Avrupa'da doğal gaz ve kömür fiyatları da arttı.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören nisan vadeli kontratların fiyatı TSİ 15.08'de önceki işlem günündeki kapanışa kıyasla yüzde 12,8 artışla 111 avro seviyesinde seyretti. API2 Rotterdam Kömürü Vadeli İşlemler Piyasası'nda mart vadeli kontratlarda kömürün ton fiyatı ise 285 dolara çıktı.

Öte yandan, piyasa oyuncuları Uluslararası Enerji Ajansı'nın bugün düzenleyeceği bakanlar toplantısına ve yarın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya dahil diğer üretici ülkelerin gelecekteki üretim seviyelerini değerlendirmek üzere bir araya gelecekleri toplantıya odaklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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